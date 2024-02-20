PlayStation Portal من سوني تشغل ألعاب PSP

اخترق مهندسو جوجل منصة الألعاب المحمولة الجديدة من سوني PlayStation Portal من أجل تشغيل الألعاب المحاكاة محليًا.

وطرحت الشركة اليابانية المنصة المحمولة البالغ سعرها مقدار 200 دولار أول مرة في شهر نوفمبر.

واقتصرت هذه المنصة على بث الألعاب من منصة بلاي ستيشن 5 فقط، ولم تستطع تشغيل الألعاب من خدمة الألعاب السحابية من سوني.

واستطاع مهندسو جوجل الآن تشغيل محاكي PPSSPP محليًا عبر PlayStation Portal، مما يسمح بتشغيل إصدار Grand Theft Auto PSP عبر PlayStation Portal دون الحاجة إلى بثها عبر الشبكة اللاسلكية.

ويعد PPSSPP بمنزلة محاكي PSP مجاني ومفتوح المصدر ومتوفر عبر معظم المنصات، ويشمل ذلك iOS وأندرويد وويندوز وماك ولينكس ونينتندو ويو ونينتندو سويتش و Xbox Series S و Xbox Series X.

وقال آندي نجوين في منشور عبر إكس: “بعد أكثر من شهر من العمل الشاق، استطعنا تشغيل PPSSPP محليًا عبر PlayStation Portal. نعم لقد اخترقنا منصة سوني المحمولة”.

وتعتمد PlayStation Portal على نظام أندرويد، مما قد يجعل عمل المتسللين سهلًا. وأكد نجوين أن هذا الاستغلال يعتمد بالكامل على البرمجيات، لذا فهو لا يتطلب تعديلات عتادية، مثل الرقاقات الإضافية.

وعرض نجوين حتى الآن صورة للعبة Grand Theft Auto 3 تعمل عبر PlayStation Portal، مع أنه قد يعرض بعض مقاطع الفيديو لتوضيح الاستغلال لاحقًا.

ويعمل نجوين بصفته باحثًا في مجال الثغرات السحابية في جوجل، وقد عمل مع زميله مهندس الأمان في جوجل، كالي سفينسون، في مشروع PlayStation Portal.

واكتشف نجوين العديد من عمليات استغلال بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 في الماضي. ومن المقرر أن يعرض تفاصيل استغلال بلاي ستيشن 4 الجديد في شهر مايو.

ويعد استغلال PlayStation Portal بمنزلة الاستغلال الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات استغلال بلاي ستيشن، وليس من الواضح إذا كان من الممكن توفير كسر الحماية للجميع.

وأوضح نجوين أن الاختراق ليس جاهزًا للنشر علنًا في المستقبل القريب، إذ لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب فعله.

وفي حال جرى إصدار التعديل، فإنه قد يؤدي إلى تعزيز مبيعات منصة سوني المحمولة للألعاب PlayStation Portal عن طريق إضافة القدرة على تشغيل البرامج محليًا، ويشمل ذلك برامج محاكاة الألعاب وربما حتى ألعاب أندرويد.