Cooler Master تقدم شاشة GA2501 بسعر منخفض

أطلقت شركة Cooler Master شاشتها الجديدة GA2501، المصممة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين الباحثين عن مزايا جيدة ولكن ضمن تكلفة مالية منخفضة.

تأتي هذه الشاشة بلوحة IPS بحجم قدره 24.5 بوصة، وبدقة عرض قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، مع معدل تحديث متحرك قدره 100 هرتز عبر منفذ HDMI أو معدل تحديث قدره 75 هرتزًا عبر منفذ VGA، مما يدعم خيارات التوصيل القديمة التي قد يحتاج إليها بعض المستخدمين.

وصممت شاشة GA2501 بتصميم يركز على الوظائف العملية مع قدرة تعديل محدودة، إذ تسمح قاعدة الشاشة بإمالتها بزاوية تتراوح بين -5 درجة و 15 درجة.

كما تأتي شاشة GA2501 بمعدل سطوع يصل إلى 250 شمعة في المتر المربع، وزمن استجابة يصل إلى 4 ميلي/ الثانية (GtG)، ونسبة تباين تصل إلى 1500:1، ومساحة ألوان sRGB بنسبة قدرها 109%، و DCI-P3 بنسبة قدرها 84%، و Adobe RGB بنسبة قدرها 84%، لتنتج ألوانًا جيدة وتزيد من التباين بين الفاتح والداكن، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 16:9، مع منفذ صوت قدره 3.5 ملم.

وتعد شاشة GA2501 خيارًا ميسورًا للمستهلكين الذين يبحثون عن المزايا الأساسية للشاشة دون المزايا الإضافية التي تكلف مبلغًا إضافيًا من المال. وتدعم هذه الشاشة معايير VESA للتعليق على الحائط من أجل توفير مساحة على سطح المكتب.

أخيرًا، تأتي هذه الشاشة الجديدة من Cooler Master بسعر يبلغ 122 دولارًا.