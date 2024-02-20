أثارت نظارة (Vision Pro) للواقع المختلط الجديدة من آبل ضجة كبيرة في السوق التقني فور طرحها للبيع يوم 2 من فبراير 2024، لكونها أول جهاز جديد تطرحه آبل منذ طرح ساعتها الذكية في عام 2015، كما أنها تقدم تجربة استخدام جديدة تجمع بين الواقع الافتراضي والمعزز بطريقة لا تفصل المستخدم عن الواقع المحيط كما كان يحدث من قبل، ولكن ينافسها في هذا السوق بقوة نظارة (Meta Quest 3).

تسعى كلتا النظارتين إلى تغيير طريقة تفاعلنا مع العالم من حولنا، ولكن نظارة (Meta Quest 3) تمكنت من تحقيق تفوق واضح على نظيرتها من آبل في بعض المزايا، بالإضافة إلى السعر، إذ إن سعرها أقل من نظارة آبل بنحو 7 مرات.

إليك 6 مزايا تتفوق بها نظارة Meta Quest 3 على نظارة آبل Vision Pro:

1- تصميم أفضل من حيث توزيع الوزن:

يتراوح وزن نظارة (Vision Pro) من آبل بين 600 و 650 جرامًا، إذ يختلف الوزن باختلاف مقاس غطاء حجب الضوء (Light Seal) الذي يُثبت على الوجه، ومقاس حزام الرأس، أما نظارة (Meta Quest 3) فهي أخف وزنًا من نظارة آبل، إذ يبلغ وزنها 515 جرامًا فقط.

بالإضافة إلى ذلك؛ تمتاز نظارة (Meta Quest 3) بتوزيع أفضل للوزن، إذ جمعت آبل معظم المكونات في الجزء الأمامي من النظارة، لذلك يتركز الوزن بنحو كامل على وجه المستخدم من الأمام، مما يتسبب في الصداع المستمر في الرأس والعينين حتى مع الاستخدام مدة قصيرة، كما يتسبب في إرهاق الوجه والرقبة في أثناء الاستخدام مدة طويلة.

لذلك، لا يشعر مستخدمو نظارة (Vision Pro) بالراحة في أثناء ارتدائها، على الرغم من أن وزن نظارة آبل في المجمل لا يُعدّ ثقيلًا في سوق النظارات الذكية، ولكن سوء التصميم يُعدّ عاملًا رئيسيًا.

الجديد بالذكر أن هذه النقطة كانت سببًا رئيسيًا لتفكير بعض المستخدمين في إرجاع النظارة إلى متاجر آبل قبل انتهاء المدة التي تبلغ 14 يومًا، والتي وضعتها آبل لإعادة نظاراتها (Vision Pro) مقابل استرداد المبلغ كاملًا.

2- مجال الرؤية الواسع:

عادة ما تكون شركة آبل انتقائية في مواصفات أجهزتها التي تعلنها، فعلى سبيل المثال: لا تعلن آبل أبدًا سعة بطارية هواتف آيفون كما تفعل الشركات المصنعة للهواتف، بل تعلن فقط وقت التشغيل المتوقع. وطالما أن المستخدمين لم يشتكوا، فإن هذه التفاصيل لا تهم.

ولكن في حالة نظارة (Vision Pro) اشتكى بعض الأشخاص بالفعل من أن (مجال الرؤية) FoV أصغر من المتوقع، وهذه النقطة تؤثر بنحو كبير في تجربة المستخدم، إذ إن نظارات الواقع الافتراضي يجب أن تتمتع بمجال رؤية واسع للحصول على تجربة غامرة أثناء الوجود في العالم الافتراضي.

في حين تدعم نظارة (Meta Quest 3) مجال رؤية أفقي يبلغ 110 درجات، مما يعني أنك لن تلاحظ حافات الشاشة على الإطلاق، في حين ذكر بعض الأشخاص الذين جربوا نظارة آبل Vision Pro أنهم يرون حدودًا سوداء حول الشاشة.

3- السطوع الأعلى للشاشة:

تضم نظارة آبل (Vision Pro) شاشات من نوع Micro‑OLED، التي تمتاز بالنطاق الديناميكي الأوسع بكثير من شاشات LCD الموجودة في نظارة (Quest 3)، ومع ذلك تمتاز نظارة ميتا بدرجة سطوع أعلى من نظارة آبل.

كما لاحظ بعض مستخدمي نظارة آبل أن الشاشة تتمتع بثبات ملحوظ للعرض عندما تبدأ الأشياء بالتحرك، مما يتسبب في ضبابية الرؤية خلال حركة المستخدم أثناء ارتدائها.

4- لاسلكية تمامًا:

يختلف تصميم نظارة (Vision Pro) من آبل عن نظارة Meta Quest 3، إذ تأتي نظارة آبل مع بطارية خارجية بحجم هاتف آيفون تقريبًا، وتتصل بالنظارة عبر كابل، وقد لجأت آبل إلى هذا التصميم لتقليل وزن النظارة، ومع ذلك يتعين على المستخدم وضع البطارية في جيبه والتعامل مع الكابل المتدلي عند استخدام النظارة.

في حين تأتي نظارة (Quest 3) مع بطارية مدمجة، وتتفوق في عمر البطارية قليلًا، بالإضافة إلى ذلك لم تؤثر البطارية المدمجة في نظارة ميتا في وزنها.

تستمر بطارية نظارة Meta Quest بالعمل مدة تصل إلى 2.2 ساعة من الاستخدام العام للتطبيقات المختلفة، وما يصل إلى 2.4 ساعة من اللعب بالألعاب، وما يصل إلى 2.9 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو.

في حين تستمر البطارية الخارجية في نظارة آبل (Vision Pro) بالعمل مدة تصل إلى ساعتين من الاستخدام العام، وما يصل إلى ساعتين ونصف من مشاهدة مقاطع الفيديو.

5- تنوع المحتوى:

تقدم نظارة Quest 3 كمًا هائلًا من المحتوى، وذلك ناتج عن سنوات طويلة من التعاون بين ميتا ومختلف شركات إنتاج المحتوى والألعاب، فعلى سبيل المثال تقدم شركة يوتيوب إصدارًا مخصصًا للنظارة، في حين لم تقدم ذلك لنظارة Vision Pro عند الإطلاق، ولكنها تعمل بالفعل على تقديم إصدار خاص بها قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك؛ تدعم نظارة Quest 3 عددًا كبيرًا جدًا من ألعاب الواقع الافتراضي، إذ طورت الشركة النظارة من البداية من أجل الألعاب، ثم ضخت مبالغ ضخمة في تطوير الميتافيرس، الأمر الذي دفع المطورين إلى بناء ألعاب للنظارة مع أن قاعدة مستخدميها صغيرة نسبيًا.

6- السعر:

توجد فجوة كبيرة في السعر بين نظارتي Meta Quest 3 و Vision Pro، إذ تتوفر نظارة Meta Quest 3 بسعر يبدأ من 500 دولارٍ فقط، وهو سعر أقل بنحو 7 مرات من سعر نظارة آبل (Vision Pro) الذي يبدأ من 3500 دولارٍ.