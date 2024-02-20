هولندا تحذر من مخاطر بيع أدوات ASML للصين

قال وزير التجارة الهولندي إن المخاوف من استخدام الصين لمعدات ASML لأغراض عسكرية تكمن وراء القرارات الأخيرة برفض تراخيص التصدير للشركة.

وتهيمن ASML على السوق العالمية لأنظمة الطباعة الحجرية التي يحتاج إليها صانعو شرائح الحاسوب.

وكتب وزير التجارة الهولندي، جيفري فان ليوين، في مذكرة بتاريخ 5 من فبراير اطلعت عليها وكالة رويترز: “تركز الصين على الخبرات الأجنبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في تطورها العسكري التقني، ويشمل ذلك الخبرة الهولندية في مجال الطباعة الحجرية”.

وقال فان ليوين إن أدوات ASML تُستخدم لصنع أشباه الموصلات المتقدمة التي يمكن أن تدخل في أنظمة الأسلحة العالية القيمة وأسلحة الدمار الشامل.

وتركز الحكومة الهولندية على خطر الاستخدام غير المرغوب فيه عند مراجعة قرارات ترخيص التصدير.

وقدمت الحكومة الهولندية في العام الماضي متطلبات الترخيص لآلات الأشعة فوق البنفسجية العميقة المتوسطة المدى من ASML تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وتساءلت المشرعة فيمكي زيديك عن سبب منح الحكومة ترخيصًا لشركة ASML لتصدير العديد من الأدوات إلى عملاء لم يكشف عنهم في الصين ومن ثم سحب هذا الترخيص بسرعة.

وقد باعت الشركة ما قيمته مئات الملايين من اليوروهات من هذه الأدوات للعملاء الصينيين في السنوات الأخيرة.

وأضاف فان ليوين أن الحكومة منحت العديد من التراخيص لتصدير معدات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين منذ تقديم متطلبات الترخيص في شهر سبتمبر.

وقال وزير التجارة إنه يتوقع تلقي نحو 20 طلبًا من هذا القبيل في المجمل هذا العام، دون تحديد عدد الطلبات التي قد تأتي من الصين.

ويركز العديد من صانعي الرقاقات الصينيين على بناء أجيال قديمة من الرقاقات واستخدام المعدات التي لا تندرج تحت سياسات مراقبة الصادرات.

ولم يجب فان ليوين عن بعض أسئلة زيديك، مثل كون هولندا قد ألغت التراخيص بناءً على طلب الحكومة الأمريكية أم لا.

وأكدت ASML أن الحكومة الهولندية ألغت الترخيص، ولم تؤثر عمليات الإلغاء الناتجة عن ذلك في أرباح ASML في الربع الرابع.

وتكلف أدوات الأشعة فوق البنفسجية العميقة المعنية نحو 60 مليون دولار لكل منها، وتعد جزءًا مهمًا من خطط العملاء.

وقالت ASML في شهر يناير إنها تتوقع أن تظل مبيعاتها إلى الصين قوية في عام 2024 بعد عام 2023 الاستثنائي.

وأوضحت الشركة أنها لا تتوقع شحن أجهزة NXT:2000i أو الأجهزة الأخرى المتقدمة إلى الصين بموجب نظام الترخيص الهولندي.

كما أن الشركة لن تكون قادرة على تصدير NXT:1970 و NXT:1980i إلى مجموعة من المصانع الصينية بسبب القيود الأمريكية.