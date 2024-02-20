هواوي تطور نظارة منافسة لنظارة آبل فيجن برو

تعمل شركة هواوي على تطوير منتج منافس لنظارة آبل فيجن برو للواقع المختلط، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام صينية في تقارير أخيرة.

وبحسب التقارير، فإن النظارة ستحمل اسم “هواوي فيجن”، وستكون أخف وزنًا مقارنةً بنظارة آبل فيجن برو، إذ يُقال إن وزنها سيبلغ 300 جرام، وهو تقريبًا نصف وزن نظارة آبل الذي يتجاوز 600 جرام.

ويُعد وزن نظارات الواقع الافتراضي أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للمستهلكين، وقد شكل وزن نظارة آبل فيجن برو الثقيل مشكلة لبعض العملاء وعدم ارتياح في أثناء الاستخدام، مما دفع بعضهم إلى إعادتها بعد الشراء.

وستحمل نظارة هواوي شاشات من نوع ميكرو أولد بدقة قدرها 4K مثل نظارة آبل، لكنها قد لا توفر ميزة “Eyesight” الموجودة في نظارة آبل، التي تتيح للمحيطين رؤية عرض لأعين المستخدمين أثناء ارتداء النظارة.

وستعتمد الشركة الصينية على معالجات HiSilicon الخاصة بها التي تنتجها شركة إنتاج أشباه الموصلات الصينية SMIC في ظل العقوبات الأمريكية التي تمنعها من إنتاج رقاقات بتقنيات تصنيع متقدمة تنافس بها معالجات M2 و R1 المستخدمة في نظارة آبل.

ومن المقرر أن تبدأ شركة SMIC في إنتاج معالجات بتقنية تصنيع قدرها 5 نانومتر لصالح شركة هواوي خلال العام الجاري.

وتعمل هواوي أيضًا على تطوير نسخة من نظام HarmonyOS للحوسبة المكانية في نظارتها المنتظرة التي يُتوقع طرحها بسعر في حدود 1750 دولارًا أمريكيًا، وهو تقريبًا نصف سعر نظارة آبل فيجن برو.