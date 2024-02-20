سوني تخطط هذا العام لإطلاق بلاي ستيشن 5 برو

تفيد الأنباء بأن سوني تدرس إمكانية إطلاق نسخة محدثة من جهاز بلاي ستيشن 5 هذا العام، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات منصتها الرئيسية للألعاب.

وتعتزم الشركة تنفيذ هذه الخطوة من أجل تعزيز الاهتمام بجهاز بلاي ستيشن 5 وتقديم نموذج محسن من الجهاز مناسب لإصدار Grand Theft Auto VI في عام 2025، وهي واحدة من الألعاب المرتقبة في هذا العقد.

وأصدرت سوني منصة بلاي ستيشن 5 أول مرة في شهر نوفمبر 2020، ويبلغ عمرها الآن أكثر من 3 سنوات.

وخفضت شركة الألعاب اليابانية العملاقة توقعاتها في الأسبوع الماضي لمبيعات بلاي ستيشن 5 للسنة المالية المنتهية في شهر مارس من 25 مليون وحدة إلى 21 مليون وحدة.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الأسبوع الماضي إن سوني تتوقع انخفاضًا تدريجيًا في مبيعات الوحدات اعتبارًا من السنة المالية المقبلة.

وعندما حدث هذا في دورات المنصات السابقة، سعت شركات الألعاب إلى طرح نموذج محدث من الجهاز من أجل إعادة تنشيط المبيعات.

وأطلقت سوني نموذج برو من جهاز الجيل السابق بلاي ستيشن 4 بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاق جهاز بلاي ستيشن 4 أول مرة.

ويتوقع المحللون الآن إطلاق الشركة جهاز بلاي ستيشن 5 برو. ويبدو أن هناك إجماعًا واسعًا في صناعة الألعاب على أن سوني تستعد لإطلاق جهاز بلاي ستيشن 5 برو في النصف الثاني من عام 2024.

وتريد الشركة التحقق من أن لديها منصة جاهزة عند إصدار Grand Theft Auto VI في عام 2025، وهو الإصدار الذي قد يُعد بمنزلة دفعة قوية لصناعة الألعاب بأكملها.

وأطلقت الشركة حتى الآن جهاز بلاي ستيشن 5 محدثًا قليلًا في العام الماضي بالإضافة إلى منصة محمولة تسمى بلاي ستيشن بورتال، مع أنه من المرجح أن يكون جهاز بلاي ستيشن 5 برو بمنزلة ترقية كبيرة.

وتواجه سوني مشكلة كبيرة حتى مع ارتفاع التوقعات بخصوص المنصة الجديدة، وهي أن هوامش الربح في أعمالها الرئيسية في مجال الألعاب تقترب من مستوياتها الدنيا منذ عقد من الزمن.

وقالت الشركة إن الهدف من أعمال ألعابها هو تحسين المبيعات مع التركيز الكبير على التوازن مع الأرباح.

وقد يعني هذا أن الشركة قد لا تخفض سعر جهاز بلاي ستيشن 5 الحالي حتى عندما يصدر جهاز بلاي ستيشن 5 برو، كما كان الاتجاه في الماضي.