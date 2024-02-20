سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط تشهد طفرة

بلغت شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط مقدار 12.2 مليون وحدة في الربع الأخير من عام 2023، وهو ما يعد زيادة قدرها 24 في المئة مقارنةً بالعام السابق، وفقًا لبيانات جديدة من شركة أبحاث السوق كاناليس.

ووصل إجمالي الشحنات إلى 42.5 مليون وحدة طوال عام 2023، مما يشير إلى نمو بمقدار 11 في المئة مقارنةً بعام 2022.

وقالت كاناليس: “تعد التطورات الإيجابية واضحة في مختلف القطاعات غير المتعلقة بالطاقة في جميع أنحاء المنطقة، مع أن التحديات الناجمة عن انخفاض النشاط في قطاع الطاقة تفرض نفسها”.

وأضافت: “من الجدير بالذكر الانتعاش القوي لقطاع السفر والسياحة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي”.

وشهدت المملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2023 زيادة كبيرة بمقدار 28 في المئة في شحنات الهواتف الذكية، مع 3.6 ملايين وحدة مدفوعة بالنمو الاقتصادي القوي وقطاع السياحة المزدهر.

وقد اجتذبت مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية الكبرى قوة عاملة كبيرة، مما أدى إلى زيادة طلب الهواتف الذكية ذات المستوى المبدئي.

وفي الوقت نفسه، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة توسعًا ملحوظًا بمقدار 22 في المئة خلال المدة نفسها، ويعزى ذلك إلى مشاركة المستهلكين في فعاليات مبيعات نهاية الموسم والعروض الترويجية من تجار التجزئة عبر الإنترنت، إلى جانب إطلاق نماذج جديدة للهواتف الذكية من العديد من البائعين.

وارتفعت سوق الهواتف الذكية في العراق بمقدار 86 في المئة، ويستهدف البائعون في العراق الفئات السكانية الأصغر سنًا من خلال الحملات التسويقية، مستفيدين من تفضيل الهواتف الذكية ذات التصميمات الجذابة والتكنولوجيا المتقدمة والأسعار المعقولة.

وبرزت شركات شاومي وهونر وتكنو وإيتيل وإنفينيكس في فئة الهواتف المنخفضة السعر الأقل من 200 دولار، مما يشير إلى تحول في أنماط الشراء الاستهلاكية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووسعت شاومي وجودها خارج الإنترنت في المنطقة، مما أدى إلى زيادة حضورها في مجال تجارة التجزئة، كما قدمت أيضًا عروضًا محسنة وأعادت هيكلة فريقها لتعزيز القدرة التنافسية.

وتتبع هونر إستراتيجية هواوي القديمة في المنطقة، إذ تطلق أجهزة رائدة مع التركيز أيضًا على رؤية العلامة التجارية من خلال النماذج الناجحة التي اكتسبت قبولًا واسعًا في أسواق الشرق الأوسط.

ويؤكد النمو الملحوظ الذي حققته موتورولا بمقدار 49 في المئة التزامها في بيئة شديدة التنافسية، مع التركيز على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تلتزم موتورولا بتوسيع وجودها، وتهدف إلى دخول أكثر من 10 أسواق إضافية.

وبالنظر إلى المستقبل، هناك تفاؤل بالنمو في سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط في عام 2024، إذ يُظهر النشاط الاقتصادي الإقليمي تحسنًا.