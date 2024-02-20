سوفت بنك تعتزم دخول مجال رقاقات الذكاء الاصطناعي

يسرع ماسايوشي سون، مؤسس سوفت بنك، جهوده في صناعة الذكاء الاصطناعي، وهو يجمع الآن التبرعات لخطوته التالية في تلك الإستراتيجية.

ووفقًا لتقرير من وكالة بلومبرع، يسعى سون إلى الحصول على 100 مليار دولار لبناء مشروع جديد من شأنه أن يتنافس مع أمثال إنفيديا في مجال رقاقات الذكاء الاصطناعي.

ويتعاون المشروع الجديد مع Arm، وهي شركة تصميم الرقاقات التي حولتها سوفت بنك إلى شركة عامة في العام الماضي، وما زالت تمتلك نحو 90 في المئة من أسهم Arm حتى هذا الشهر.

وتتبع الشركة القواعد نفسها التي استخدمتها عند جمع الأموال لصناديقها الاستثمارية الضخمة Vision Fund.

وقال التقرير إن سوفت بنك تخطط للاستفادة من المستثمرين المؤسسيين في الشرق الأوسط بنحو 70 مليار دولار من المبلغ الكلي البالغ قدره 100 مليار دولار، في حين تدفع الشركة نفسها المبلغ المتبقي البالغ قدره 30 مليار دولار.

وتهيمن إنفيديا حاليًا على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من خلال شرائح وحدات معالجة الرسومات.

وفي ظل توقع نمو الحاجة إلى معالجات الذكاء الاصطناعي مع وجود الكثير من العمل الواجب تنفيذه من أجل تحسين الكفاءة والتكلفة، فإن هناك فرصة واضحة للآخرين للتنافس مع البدائل، سواء كانت وحدات معالجة رسوميات متشابهة، أو أساليب جديدة لوحدات معالجة الرسومات، أو نهج معالجة مختلف.

ويقال إن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، يجري أيضًا محادثات مع مستثمرين في الشرق الأوسط لجمع مبلغ يتراوح بين 5 تريليونات دولار و 7 تريليونات دولار لمشروع جديد لرقاقات الذكاء الاصطناعي.

وتعد جهود OpenAI ملحوظة؛ لأن الشركة رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء لتشغيل الخدمات الأخرى باستخدام نماذج GPT، أو لتشغيل خدماتها، مثل ChatGPT.

وقال تقرير بلومبرغ إن مشروع سوفت بنك يبدو أنه منفصل عن طموح ألتمان في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي.

ويتماشى مشروع الرقاقات الجديد مع تركيز سوفت بنك الجديد على الذكاء الاصطناعي، وحققت الشركة تاريخيًا جزءًا كبيرًا من عوائدها من استثمارها المبكر وحصتها في شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا، التي حققت لها أكثر من 70 مليار دولار على مر السنين.

وبدأت الشركة البيع التدريجي لحصتها في علي بابا لإعادة استثمار الأموال في الذكاء الاصطناعي منذ شهر مارس 2023، عندما قال يوشيميتوس جوتو، المدير المالي لشركة سوفت بنك، إن الشركة تستعد لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي التي تلوح في الأفق.