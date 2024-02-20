سامسونج تكشف عن مزايا صوتية جديدة لأجهزتها

أعلنت شركة سامسونج إتاحة مجموعات من مزايا الصوت الجديدة في بعض أجهزتها، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وتشمل الترقيات الجديدة مزايا Auracast و 360 Audio و Auto Switch، وقالت سامسونج إنها ستتيح تلك المزايا عبر تحديثات قادمة نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري لسماعات جالاكسي Buds 2 و Buds FE و Buds 2 Pro.

وتتيح ميزة Auracast لجهاز واحد بث الصوت إلى عدد غير محدود نظريًا من الأجهزة الأخرى مثل مكبرات الصوت وسماعات الرأس، وقد أتاحت سامسونج تلك الميزة لسماعات Galaxy Buds 2 Pro وأجهزة التلفاز المتطورة التابعة لها، كما أضافتها إلى سلسلة جالاكسي S24 التي أطلقتها حديثًا.

وكشفت سامسونج الآن عن قائمة موسعة من الهواتف والأجهزة اللوحية التي ستكون قادرة على بث الصوت أو استقباله عبر ميزة Auracast.

وستتمكن هواتف سامسونج جالاكسي S23 وزد فولد 5 وزد فليب 5 بالإضافة إلى لوحيات تاب S9 من الاستفادة الكاملة من ميزة Auracast، كما ستتمكن هواتف أخرى مثل زد فولد 4 وزد فليب 4 و A54 5G و M54 5G من استقبال الصوت فقط.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة Auracast ستكون موجودة أيضًا على نطاق واسع في أجهزة الصوت من شركات أخرى مثل JBL و Sennheiser.

وتعمل سامسونج أيضًا على توسيع دعم ميزة Audio 360 لتشمل مجموعة مختارة من أجهزة تلفاز Neo QLED وOLED التابعة لها، وهي ميزة الصوت المحيطي التي تجعل الصوت يبدو كأنه يأتي من اتجاه الشاشة، كما ستوفرها في سماعات Buds 2 Pro و Buds 2.

وفيما يتعلق بميزة التبديل التلقائي، التي تعمل تلقائيًا على تبديل اتصال بلوتوث في سماعة Buds 2 Pro بين الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفاز والهاتف الذكي عند ورود مكالمة، تقول سامسونج إن الميزة تتوسع لدعم أجهزة الحاسوب المحمولة “جالاكسي بوك”.