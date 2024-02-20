جارمن تعلن تشكيلة الساعات الذكية Forerunner 165

أعلنت جارمن سلسلة Forerunner 165، وهي ساعات ذكية تعمل بالنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وبأسعار معقولة تساعد الرياضيين من جميع مستويات المهارة في تحقيق أهدافهم من خلال خطط تدريب تكيفية خاصة بالإضافة إلى مقاييس الصحة واللياقة البدنية الشائعة، وكل ذلك عبر شاشة ساطعة من نوع AMOLED.

وتتوفر سلسلة Forerunner 165 في نموذجين، هما Forerunner 165 و Forerunner 165 Music. وتعد هذه السلسلة بمنزلة الإضافة الجديدة إلى مجموعة جارمن من الساعات الذكية للجري.

وتتميز الساعات بشاشات ملونة كاملة سهلة القراءة تعمل باللمس وسريعة الاستجابة مع تصميم تقليدي بخمسة أزرار.

ومن خلال الوصول السريع والسهل إلى المزايا الصحية اليومية، ومقاييس التدريب المتقدمة، ورؤى التعافي، والإشعارات الذكية والمزيد، يمكن للعدائين تتبع تقدمهم دون التضحية بعمر البطارية.

ويتمتع كلا النموذجين بعمر بطارية يصل إلى 11 يومًا في وضع الساعة الذكية، وما يصل إلى 19 ساعة في وضع النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

وتتميز سلسلة Forerunner 165 بخصائص الصحة واللياقة البدنية والمزايا المتصلة من جارمن، وهي جاهزة للانتقال بالتدريب إلى المستوى التالي.

وتشمل المزايا:

شاشة من نوع AMOLED نابضة بالحياة بقياس قدره 1.2 بوصة لعرض إحصائيات التدريب ورؤى التعافي والإشعارات الذكية والمزيد.

نصائح تدريبية وتدريبات يومية مقترحة خاصة وتوقعات لوقت الانتهاء بناءً على تفاصيل السباق المدخلة في تطبيق Garmin Connect.

مشاهدة البيانات والمقاييس المهمة في الوقت الفعلي للمساعدة في تحسين الجري.

تعرّف كيفية تأثير التدريبات في اللياقة البدنية وفهم فوائد التدريبات والتدريبات.

إنشاء الدورات التدريبية أو العثور على الدورات التدريبية الموجودة في تطبيق Garmin Connect ومن منصات تابعة لجهات خارجية، مع مزامنتها مباشرةً مع الساعة.

المحافظة على النشاط من خلال أكثر من 25 حسابًا للنشاط، ويشمل ذلك الجري والسباحة في المياه المفتوحة والبيسبول والتنس والمزيد، بالإضافة إلى تمارين جديدة للقوة وتمارين القلب.

الحصول على تقارير مباشرة قابلة للتخصيص توفر نظرة عامة على نوم الليلة الماضية وتوقعات التدريب لهذا اليوم، إلى جانب حالة تقلب معدل ضربات القلب والطقس.

تتبع تشبع الأكسجين في الدم أثناء الاستيقاظ أو النوم.

الحصول كل صباح على درجة خاصة لنوم الليلة الماضية مع عرض مراحل النوم المختلفة واكتساب رؤى لتحسين جودة النوم.

تتبع القيلولة أو تسجيلها تلقائيًا لمعرفة كيف يمكن أن تفيد الجسم والوقت والمدة المقترحة لها.

تنزيل الأغاني وقوائم التشغيل من حسابات سبوتيفاي أو ديزر أو أمازون ميوزك للاستماع دون هاتف باستخدام سماعات الرأس اللاسلكية.

اتباع التدريبات الموجهة أو الاستماع إلى تنبيهات الأداء باستخدام سماعات الرأس اللاسلكية المتصلة بالساعة.

استخدام المدفوعات غير التلامسية جارمن باي من خلال مقدمي الخدمات المشاركين.

وتتوفر الساعة الذكية Forerunner 165 بسعر قدره 250 دولارًا، في حين تتوفر الساعة الذكية Forerunner 165 Music بسعر قدره 300 دولار.