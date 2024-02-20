تينسنت تجلب Honor of Kings إلى الشرق الأوسط

تضع لعبة الهواتف المحمولة التي تحظى بشعبية كبيرة من تينسنت Honor of Kings عينها على السوق الدولية في عام 2024.

وتتاح لعبة ساحة المعركة المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدءًا من 21 من فبراير، بالإضافة إلى أوروبا الشرقية وجنوب آسيا.

ويأتي ذلك وفقًا لإعلان أصدره استديو الألعاب الداخلي التابع لشركة تينسنت TiMi Studios الذي طور لعبة Honor of Kings.

وخرجت اللعبة أول مرة من الصين في عام 2023، بدءًا من البرازيل. ويلعب نحو 100 مليون مستخدم باللعبة يوميًا على مستوى العالم.

وأصبحت اللعبة اسمًا مألوفًا في السوق المحلية، وتحدت الصورة النمطية بين الجنسين في الألعاب، وكانت رائدة في الرياضات الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، وجعلت “صناديق الغنائم” شائعة، أو المكافآت العشوائية داخل اللعبة التي قد تكون ذات قيمة مالية أو قد لا تكون.

ويعود الفضل جزئيًا في نجاحها إلى “صناديق الغنائم”، إذ حققت لعبة Honor of Kings نجاحًا ماليًا كبيرًا لشركة تينسنت.

وحلت اللعبة في المركز الثاني ضمن قائمة ألعاب الهاتف المحمول من ناحية الإيرادات في العالم في شهر ديسمبر، بعد لعبة Monopoly Go، وفقًا لشركة أبحاث السوق Sensor Tower.

وجاءت معظم هذه الإيرادات من الصين. وبغض النظر عن النجاح الكبير الذي حققته في الداخل منذ بدايتها في عام 2015، فقد واجهت اللعبة صعوبات في الخارج.

وحاول TiMi Studios أول مرة تقديم اللعبة للمستخدمين الخارجيين في عام 2017، عندما أطلق Arena of Valor بصفتها نسخة غربية من Honor of Kings.

ولم تحقق لعبة Arena of Valor نجاحًا يذكر، وعزا مراقبو الصناعة أداءها الضعيف إلى الأخطاء الإدارية والفشل في فهم الثقافة الغربية.

وتعد Level Infinite بمنزلة محاولة من تينسنت لتصحيح توسعها العالمي، إذ تأسست الشركة في عام 2021، ويقع مقرها في سنغافورة وأمستردام بصفتها ذراع النشر الدولي لعملاقة الإنترنت الصينية.

وحصدت لعبة Honor of Kings أكثر من مليوني تسجيل أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وجنوب آسيا.

وتحرص تينسنت على تكرار النجاح المحلي للعبة من خلال الرياضات الإلكترونية خارج الصين.

وتنضم Honor of Kings في الصيف المقبل إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض بالمملكة العربية السعودية وتخطط لتوزع جوائز قدرها 3 ملايين دولار على 12 فريقًا متنافسًا.

وفي ظل ازدهار قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هذه المنطقة تعد بمنزلة اختبار مهم لمحاولة Honor of Kings الثانية للتوسع العالمي.

ومن المقرر أن تصل اللعبة إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية في وقت لاحق من هذا العام.