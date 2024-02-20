بورشه تطلق سيارتين هجينتين لتعزيز مجموعة باناميرا

أعلنت بورشه سيارتين هجينتين جديدتين من فئة باناميرا، إذ تتطلع شركات صناعة السيارات الألمانية إلى تأمين رهاناتها من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخيارات الكهربائية.

وكشفت الشركة في أواخر العام الماضي عن الجيل الثالث من باناميرا، الذي شمل نموذج باناميرا Turbo E-Hybrid بصفته النموذج الأول من نماذج باناميرا E-Hybrid.

وأعلنت بورشه الآن سيارتين أخريين هما 4 E-Hybrid و 4S E-Hybrid. وتقول بورشه إن إطلاق هذين النموذجين الجديدين يأتي استجابة لطلب محركات E-Hybrid الفعالة والديناميكية.

ويتزايد طلب السيارات الهجينة في مجموعة متنوعة من الأسواق، حتى مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية ذات البطارية.

ويبدأ سعر 4 E-Hybrid من 117495 دولارًا، في حين يبدأ سعر 4S E-Hybrid من 128795 دولارًا. ويمكن تقديم الطلبات الأولية بدءًا من نهاية شهر مارس، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم بحلول الخريف.

وتوفر 4 E-Hybrid تسارعًا أفضل وعزم دوران محسنًا من خلال الجمع بين نظام هجين جديد ومحرك توربو مزدوج V6 بسعة قدرها 2.9 لتر بقوة قدرها 224 كيلوواط أو 300 حصان.

ويعمل النظام الإجمالي بقوة قدرها 346 كيلوواط أو 463 حصانًا، مع عزم دوران قدره 650 نيوتن متر، وتسارع بسرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 3.9 ثوان، وسرعة قصوى قدرها 280 كم في الساعة.

وفي الوقت نفسه، تحتوي 4S E-Hybrid محرك V6 بسعة قدرها 2.9 لتر مع قوة قدرها 260 كيلوواط أو 348 حصانًا.

ويحصل النظام الإجمالي على قوة قدرها 400 كيلوواط أو 536 حصانًا، مع عزم دوران قدره 750 نيوتن متر، وتسارع بسرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 3.5 ثوان، وسرعة قصوى قدرها 290 كم في الساعة.

ويشتمل هذان النموذجان الجديدان على سرعة شحن مرتفعة واستجابة فضلى للخانق.

كما أن البطارية الجديدة كبيرة أيضًا، إذ تبلغ سعتها الإجمالية 25.9 كيلوواط، مما يجعلها من بين المستويات العليا للسيارات الهجينة القابلة للشحن.

وتقول بورشه إنها تمثل قدرة كبيرة بنسبة قدرها 45 في المئة تقريبًا من سابقاتها.

ويمكن لشاحن تيار متردد بقدرة تبلغ 11 كيلوواط شحن البطارية في أقل من ساعتين في الظروف المناسبة.

وينتج المحرك الكهربائي الجديد بحد ذاته 140 كيلوواط، أو 187 حصانًا.

ويبدأ كل من 4 E-Hybrid و 4S E-Hybrid بوضع الطاقة الكهربائية بالكامل عند التشغيل. وتقول بورشه إن النظام يتحول تلقائيًا إلى الوضع الهجين التلقائي الذي يدير مجموعة نقل الحركة بناءً على حالة القيادة الحالية بمجرد أن تصبح حالة شحن البطارية أقل من حد أدنى معين.

ويرسل نظام الملاحة الذكي معلومات بخصوص الطريق إلى السيارة، ويعالج الوضع الهجين التلقائي هذه المعلومات لتحسين إستراتيجية نظام الدفع.

كما يوفر وضعا القيادة الإضافيان E-Hold و E-Charge فوائد فريدة. ويحافظ وضع E-Hold على الحالة الحالية لشحن البطارية، في حين يشحن محرك الاحتراق البطارية بمقدار 80 في المئة بسرعات تزيد على 55 كم في الساعة في وضع E-Charge.

ويقلل وضعا Sport و Sport Plus حالة الشحن المستهدفة للبطارية إلى 20 في المئة و 30 في المئة على التوالي، وذلك بهدف تحسين عمر البطارية دون التضحية بالأداء.

وأعلنت بورشه في الآونة الأخيرة ماكان وتايكان الكهربائية، وتحاول شركة صناعة السيارات حماية رهاناتها من خلال توسيع عدد النماذج الهجينة المتوفرة لديها مع عودة معدل مبيعات السيارات الكهربائية إلى الانخفاض.

وتعمل بورشه في مجال السيارات الهجينة منذ أكثر من 10 سنوات، إذ تقدم نماذج هجينة من كايين وباناميرا، بالإضافة إلى نماذج هجينة غير مزودة بقابس الشحن من باناميرا وكاين.