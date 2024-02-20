بطاقات إنفيديا RTX 50 ستعتمد على موصل الطاقة الحالي 12VHPWR

ذكر أحدث تقرير من قناة Moore’s Law is Dead أن شركة إنفيديا تفكر بتغيير معيار موصل الطاقة للمرة الرابعة على التوالي مع سلسلة بطاقات GeForce RTX 50 المستندة إلى معمارية Blackwell.

وقد ذكر التقرير احتمال أن تعتمد إنفيديا على موصل الطاقة الجديد المكون من 16 سنًا المخصص لتوصيل طاقة قدرها 12 فولط، ويحتوي موصل الطاقة الحالي 12V-2×6، المستخدم مع سلسلة بطاقات RTX 40، على 12 سنًا لتوصيل الطاقة.

لكن موقع Hardware Busters نفى صحة هذه التقارير، وأكد أنه لا أحد من الشركات الكبرى في مجال صناعة مزودات الطاقة لديه علم بذلك.

للتوضيح، أول من يعلم بالتغييرات الحاصلة في موصلات الطاقة هي الشركات المصنعة لمزودات الطاقة، وهو ما يؤكد هنا عدم صحة التقرير الصادر من قناة Moore’s Law is Dead، حتى أن AMD لا تفكر بتغيير موصل الطاقة الحالي.

واعتمدت إنفيديا على موصل Molex MicroFit ذي 12 سنًا لبطاقات RTX 3080 Founders Edition و RTX 3090 Founders Edition. في حين اعتمدت بطاقة RTX 3090 Ti على موصل 12VHPWR القياسي، الذي كشفت عنه الشركة مع سلسلة بطاقات RTX 40 التي تزيد على معدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 200 واط.

علاوة على ذلك، يعمل موصل الطاقة 12V-2×6، المستند إلى معايير PCIe CEM 5.1، جيدًا مع كل البطاقات ويوفر طاقة كافية لكل بطاقات الجيل الحالي والجيل القادم.