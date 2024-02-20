أفضل 5 بدائل لهاتف سامسونج Galaxy S24 الجديد

Galaxy S24 هو الهاتف الأصغر في سلسلة Galaxy S24 الجديدة من سامسونج، ويأتي مع تغييرات قليلة في التصميم مقارنةً بالطراز السابق، لكنه يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة؛ مما يُسهل أداء العديد من المهام.

يُعدّ هذا الهاتف من أبرز هواتف أندرويد الصغيرة الحجم التي تتمتع بأداء قوي ومواصفات مميزة، ومع ذلك، قد يفكر العديد من الأشخاص في بدائل لهاتف Galaxy S24 لأسباب متعددة، أبرزها: معالج Snapdragon 8 Gen 3 الحصري للطراز الخاص بالولايات المتحدة وكندا، وهو غير متوفر في الطراز العالمي، وعدم دعم الشحن السلكي السريع، والسعر المرتفع مقارنةً بالهواتف الأخرى التي تشترك معه في العديد من المواصفات الأساسية وتتمتع بقوة الأداء.

بغض النظر عن السبب الذي يدفعك إلى البحث عن بديل لهاتف سامسونج Galaxy S24 الجديد، يمكن أن تجد ما يناسبك في القائمة التالية:

1- هاتف جوجل Pixel 8: أفضل بديل لهاتف سامسونج Galaxy S24

Pixel 8 هو الهاتف الذكي الوحيد الذي يعمل بنظام أندرويد ويتطابق مع Galaxy S24 فيما يتعلق بسنوات الدعم لتحديثات النظام والتي تبلغ سبع سنوات، وهذا الدعم لا توفره أي علامات تجارية أخرى، كما أنه يوفر العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المشابهة للمزايا المتوفرة في هاتف سامسونج.

يُباع هاتف جوجل Pixel 8 بسعر أرخص من سعر هاتف سامسونج Galaxy S24؛ إذ يُباع بسعر يبدأ من 549 دولارًا، أما هاتف سامسونج فيُباع بسعر يبدأ من 800 دولار، ومع ذلك يتمتع Pixel 8 بمواصفات قوية لكنها مختلفة تمامًا عن مواصفات Galaxy S24، فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G3)، ويضم نظام كاميرا متطورًا، وشاشة مشرقة، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور ومقاطع الفيديو، مثل: محرر الصور السحري (Magic Eraser)، ومزية تحسين مقاطع الفيديو (Video Boost)، وغيرها.

إليك أبرز المزايا التي تدفعك إلى شراء Pixel 8 بدلًا من Galaxy S24:

يدعم تحديثات نظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات. يضم نظام كاميرا متطورًا. يدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي. يُباع بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج Galaxy S24.

ولتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين إس24، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 من سامسونج و Pixel 8 من جوجل“.

2- هاتف iPhone 15: أفضل بديل لهاتف Galaxy S24 من آبل

يُعدّ iPhone 15 أرخص طراز في سلسلة هواتف آيفون 15 التي صدرت في عام 2023، ويُباع بالسعر نفسه الذي يُباع به هاتف Galaxy S24 ويُعدّ بديلًا للأشخاص الذين يحبون هواتف آيفون.

كلاهما من الهواتف الصغيرة الحجم؛ إذ يضم iPhone 15 شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات، وهي أصغر قليلًا من شاشة هاتف سامسونج، لكنه هاتف قوي ويمتاز بسرعة الأداء ونظام الكاميرا المتطور، ويعمل بنظام التشغيل iOS 17 الذي يتضمن مجموعة واسعة من المزايا المفيدة والمعززة لتجربة استخدام هواتف آيفون.

ولتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين إس24، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 من سامسونج و iPhone 15 من آبل“.

3- هاتف Galaxy S23: أفضل بديل لمحبي هواتف سامسونج:

Samsung Galaxy S23 من أفضل الهواتف الصغيرة الحجم التي أُطلقت في عام 2023، ويُعدّ بديلًا قويًا لهاتف إس24، وكلا الهاتفين متشابهان بنحو كبير جدًا لدرجة أنك قد تواجه صعوبة في التمييز بينهما. فالتصميم الخارجي متطابق تقريبًا باستثناء الجوانب المسطحة والشاشة الأكبر بمقدار بوصة واحدة فقط في الطراز الحديث، ويأتي بالمواصفات الأساسية نفسها، لكنه يُباع بسعر أقل بكثير.

يعمل هاتف Galaxy S23 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 الذي يمتاز بسرعة المعالجة وقوة الأداء، ومع ذلك لا يدعم هذا الطراز مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في طراز إس24، ولكن إذا لم تكن مهتمًا بهذه المزايا، فسيكون طراز إس23 مناسبًا لك، ومن المهم معرفة أن العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الحصرية في هواتف إس24 ستوفرها سامسونج في الطرز السابقة في وقت لاحق.

الفرق الآخر البارز بين كلا الهاتفين، هو أن Galaxy S23 سيتلقى تحديثات لنظام أندرويد لمدة قدرها أربع سنوات فقط مقابل سبع سنوات لطراز Galaxy S24.

أبرز الأسباب التي تدفعك إلى اختيار هاتف Galaxy S23 بدلًا من Galaxy S24:

يأتي بتصميم مشابه بنحو كبير لتصميم طراز إس24. يمتاز بالحجم الصغير وهو مريح للاستخدام بيد واحدة. تعمل جميع الطرز بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، وليس فقط الطراز الخاص بالولايات المتحدة وكندا. يتمتع بالمواصفات الرئيسية نفسها الخاصة بطراز إس24.

ولتعرّف أبرز الفروق بين هذا الهاتف وهاتف إس24، يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S23“.

4- هاتف OnePlus 12: أفضل بديل لهاتف Galaxy S24 من OnePlus

OnePlus 12 من أبرز البدائل لهاتف سامسونج Galaxy S24، فهو يُباع بالسعر نفسه ولكنه يتمتع بمواصفات أقوى؛ إذ يعمل بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 12 جيجابايت، وتصل إلى 24 جيجابايت، ويضم شاشة فائقة السطوع بمقاس قدره 6.82 بوصات، وبطارية تبلغ سعتها 5400 ميلي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، ويضم هذا الهاتف نظام كاميرا متطورًا.

أبرز الأسباب التي تدفعك إلى اختياره بدلًا من Galaxy S24:

يضم شاشة أكبر بكثير من شاشة Galaxy S24 وتمتاز بالسطوع العالي. يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 24 جيجابايت. يُباع بالسعر نفسه الذي يُباع به هاتف Galaxy S24.

ولتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus 12 الجديد.. إليك المواصفات والسعر“.

5- هاتف Galaxy Z Flip5: البديل الأكثر تميزًا لهاتف Galaxy S24

إذا كنت من مُحبي هواتف سامسونج الصغيرة الحجم، ولكنك تريد هاتفًا أكثر تميزًا من هاتف Galaxy S24 فيما يتعلق بالتصميم، فاختر هاتف Galaxy Z Flip5. فهو هاتف قابل للطي رأسيًا يمتاز بتصميمه الأنيق، وحجمه الصغير؛ مما يسمح لك بوضعه في جيبك بسهولة، ويضم شاشة خارجية واسعة تسمح لك بتتبع الإشعارات وإجراء بعض المهام دون الحاجة إلى فتح الهاتف. لكن الجانب السلبي المتعلق بهذا الهاتف، هو السعر؛ إذ يُباع بسعر يزيد على سعر هاتف Galaxy S24 بمقدار يبلغ 300 دولار.

أبرز الأسباب التي تدفعك إلى اختيار Galaxy Z Flip5 بدلًا من Galaxy S24:

التصميم الأنيق القابل للطي الذي يجعله صغيرًا للغاية ويمكن وضعه في الجيب بسهولة. يتمتع بأداء قوي بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي. يضم نظام كاميرا متطورًا.

ولتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين إس24، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy Z Flip5“.