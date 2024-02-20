أدوبي تجلب مساعد ذكاء اصطناعي إلى Acrobat

أدمجت أدوبي روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي في Acrobat، وهو تطبيق إنشاء ملفات PDF وتحريرها الموجود في كل مكان.

وأصدرت الشركة روبوت الدردشة بصفته جزءًا من تحديث للإصدارين المدفوعين Standard و Pro.

ويأتي روبوت الدردشة بصفته ثمرة مبادرة واسعة من جانب أدوبي لإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجموعة برامجها.

وتركزت الجهود حتى الآن على Creative Cloud، وهي مجموعة برامج الإنتاجية المتضمنة فوتوشوب وبرامج التصميم الأخرى.

وأصبح بإمكان مستخدمي Acrobat الآن الوصول إلى زر مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد الموجود في الركن الأيمن العلوي من الواجهة.

ويؤدي النقر عليه إلى إظهار روبوت دردشة يشبه ChatGPT يمكنه تلخيص المستند الذي فتحه المستخدم، بالإضافة إلى الإجابة عن أسئلة محددة بخصوص المحتويات.

وبعد الرد على الاستفسار، يقترح المساعد مجموعة من أسئلة المتابعة للتعمق في الموضوع المطروح.

وصممت أدوبي الخوارزميات الأساسية لتضمين اقتباسات قابلة للنقر في الجهة السفلية لكل رد، وهي مصممة لمساعدة المستخدمين في التحقق من دقة ردود المساعد.

ويؤدي النقر فوق الاقتباس إلى إظهار القسم المحدد من مستند PDF الذي حصل المساعد منه على مقتطف المعلومات ذات الصلة.

ويستطيع المستخدمون تخصيص مخرجات مساعد الذكاء الاصطناعي بناءً على نوع المشروع الذي يعملون عليه.

وفي حال حدد المستخدم أنه يريد استخدام النص الناتج في رسالة بريد إلكتروني، فإن روبوت الدردشة يضيف سطر موضوع.

ويمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي تنظيم النص الذي يولده في مجموعات نقطية مختصرة مع إضافة مقدمة.

وتخطط أدوبي لتوسيع قدرات روبوت الدردشة مع الإصدارات المستقبلية.

ومن المفترض أن يحصل مساعد الذكاء الاصطناعي لاحقًا على إمكانية توليد النص وتصميم تخطيطات المستندات من خلال التكامل المخطط له مع Firefly، وهي مجموعة مزايا تحرير الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي التي قدمتها أدوبي إلى Creative Cloud في شهر مارس الماضي.

وتخطط أدوبي لتحسين مزايا توليد النص الأساسية لمساعد الذكاء الاصطناعي، إذ يزوده التحديث المستقبلي بالقدرة على توليد المسودات الأولى وتحرير النسخة الحالية عن طريق تعديل أسلوب الكتابة.

وفي الوقت نفسه، تستخدم ميزة التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعليقات التي يضيفها زملاء المستخدم إلى المستند لاقتراح التحسينات.