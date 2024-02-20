“آلات” و”سوفت بنك” تتعاونان لتصنيع الروبوتات الصناعية في السعودية

أعلنت شركة (آلات) Alat؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ اليوم توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة سوفت بنك لتأسيس مشاريع أتمتة حديثة في المملكة العربية السعودية تركّز في تصنيع الروبوتات الصناعية الرائدة.

وقد تأسست شركة (آلات)، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، لتكون شركة عالمية رائدة في قطاع الإلكترونيات والصناعات المتقدمة عبر إنشاء مركز صناعات بمعايير عالمية يقوم على الابتكار والريادة التقنية. وستتعاون الشركة مع روّاد التقنية حول العالم لتحويل مسار هذه القطاعات وإنشاء مشاريع تجارية في المملكة تتميّز بريادتها العالمية وتعتمد على الطاقة النظيفة.

استثمار يصل إلى 150 مليون دولار:

يأتي توقيع اتفاقية المشروع المشترك مع مجموعة سوفت بنك اليوم بهدف تصنيع الروبوتات الصناعية لمجموعة واسعة من عمليات التصنيع والتجميع، وإحداث تحول جذري في هذا المجال.

وسوف يستثمر الشريكان ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي في إنشاء مركز تصنيع وهندسة مؤتمت بالكامل في الرياض، من شأنه تلبية الطلب المحلي والعالمي، ومن المقرر افتتاح المصنع الأول في شهر ديسمبر المقبل.

وتعليقًا على هذا التعاون؛ قال أميت ميدا؛ الرئيس التنفيذي لشركة (آلات): “نهدف من هذه الاتفاقية الإستراتيجية أن تكون بداية لتغيير مسار التصنيع حول العالم، وننظر من خلال تعاوننا مع مجموعة سوفت بنك إلى الفرص الهائلة في سوق الروبوتات السعودي والخليجي والعالمي. ونتوقع أن تشهد المرحلة الأولى من هذا المشروع المشترك مساهمة بقيمة مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2025، كما نطمح إلى إحداث تحول جذري في مجال تصنيع المنتجات بواسطة الروبوتات المصنوعة في المملكة”.

ومن جانبه، قال ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك: “يُعدّ توقيع هذه الشراكة خطوة إستراتيجية للغاية بفضل أهداف رؤية السعودية 2030 والنمو الاقتصادي والموقع اللوجستي الرائد للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى وفرة مصادر الطاقة النظيفة وتفويض شركة (آلات) بتطوير تقنيات التصنيع المستدام. ويمثل إعلان اليوم علامة فارقة وتاريخية سوف ترسم الملامح المستقبلية لقطاع التصنيع”.

بناء الروبوتات الصناعية:

يشمل المشروع المشترك بناء الروبوتات الصناعية ذات الملكية الفكرية التي طورتها مجموعة سوفت بنك والشركات التابعة لها. وستمتاز هذه الروبوتات بقدرتها على تأدية المهام بأقل قدر من البرمجة الإضافية، كما ستكون مناسبة بنحو مثالي للتجميع الصناعي وتطبيقات التصنيع والإنتاج. وسيستخدم مركز تصنيع الروبوتات الذي سيُنشَأ بموجب الاتفاقية في المملكة، أحدث التقنيات لتصنيع الجيل القادم من الروبوتات المبتكرة التي تؤدي مجموعة واسعة من المهام.

شركة "آلات" ومجموعة "سوفت بنك" توقّعان اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع أتمتة في المملكة العربية السعودية يركّز على تصنيع الروبوتات الصناعية الرائدة: https://t.co/4lAek9yMga#لصناعة_غد_أفضل pic.twitter.com/2SEOnT3sJN — Alat | #TomorrowMadeBetter (@alat_tech) February 20, 2024

الطاقة النظيفة:

الجدير بالذكر أن الاستثمارات الواسعة في البنية التحتية للمملكة العربية السعودية حتى عام 2030 تُعدّ هي القاعدة الأساسية لتسريع اعتماد تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، مما سيعزز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن يعمل نحو 32,000 مصنع في المملكة بالطاقة النظيفة وأن يكون مزودًا بالتقنيات الرائدة بحلول عام 2035. وتُعد المملكة واحدة من أكثر مناطق العالم الغنية بأشعة الشمس، إذ تستقبل نحو 105 تريليونات كيلوواط/ الساعة يوميًا، أي ما يعادل 10 مليارات برميل من النفط الخام من حيث الطاقة. وتركز شركة (آلات) في تحويل مسار التصنيع ليصبح خاليًا من الكربون، مع تبنّيها مفهوم الاستدامة في أنشطتها وأعمالها.