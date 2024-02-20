“آلات” السعودية توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية لتعزيز قدرات القطاع التقني 

أعلنت شركة (آلات) Alat السعودية، توقيع أربع اتفاقيات مع شركات تقنية عالمية رائدة، وهي: (مجموعة سوفت بنك)، و(كاريير كوربوريشن)، و(داهوا تكنولوجي)، و(تحكّم)، بهدف تحقيق التقدم السريع في قطاع تصنيع التقنيات المتطورة في المملكة العربية السعودية.

وقد جاء ذلك خلال الفعالية الإعلامية لإطلاق شركة (آلات)، التي عُقدت اليوم في الرياض، لتسليط الضوء على الأهداف الإستراتيجية للشركة، بمشاركة وزراء ومسؤولين ورؤساء تنفيذيين لشركات تقنية عالمية.

وستوفر شركة (آلات)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إمكانات التصنيع المستدام لمساعدة هذه الشركات العالمية في تقليل انبعاثاتها والتحرك نحو تصنيع خالٍ من انبعاثات الكربون. وستنفذ مهمتها بسرعة من خلال التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا لتعزيز الابتكار وتحويل مسار القطاعات المختلفة، مع الالتزام والتركيز في استخدام الطاقة النظيفة.

استثمارات تصل إلى 375 مليار ريال سعودي:

ستستثمر شركة (آلات) ما يصل إلى 375 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، لتعزيز قدرات القطاع التقني، مستفيدةً من التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع في المملكة.

وستعمل الشركة أيضًا على تمكين القطاع الخاص وتعزيز نشاط البيئة التجارية من خلال أنظمة أعمالها وتعاونها مع الشركات العالمية الرائدة في تصنيع التقنيات المتطورة.

وفي هذا الإطار، قال أميت ميدا؛ الرئيس التنفيذي لشركة (آلات): “نعمل اليوم على تعزيز تعاوننا مع شركائنا الدوليين والإقليميين، ونعلن بفخر اليوم شركاءنا الأربعة الأوائل الذين سنعيد معهم تعريف مفهوم التصنيع المستدام، إذ تركز الشركة في أعمالها في تسخير الطاقة النظيفة في المملكة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. ونستخدم في شركتنا التقنيات المتطورة لتحويل مسار عمل الشركات، ونستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع. ولا يقتصر هذا على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يضم أيضًا تطبيق تدابير الاستدامة في جميع عملياتنا ومبانينا والخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد لدينا، مع تبنّي مبدأ الاستدامة لتكون جوهر جميع أعمالنا وأنشطتنا”.

يكشف أميت ميدا، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة #آلات، عن رؤية الشركة في قيادة التحول للصناعات العالمية وبناء مركز صناعات عالمي المستوى في المملكة العربية السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة، #لصناعة_غد_أفضل. pic.twitter.com/1jRn6QKkEr — Alat | #TomorrowMadeBetter (@alat_tech) February 20, 2024

أربع شراكات عالمية:

تعمل شركة (آلات) اليوم على تسريع وتيرة تنفيذ خططها وتحقيق طموحاتها، مع إعلانها أربع شراكات عالمية، تشمل:

1- مجموعة سوفت بنك:

ستتولى شركة (آلات) بالتعاون مع مجموعة سوفت بنك، إحدى أكبر مجموعات الاستثمار في مجال التقنية في العالم، تأسيس شركة الأتمتة الصناعية الحديثة في المملكة التي ستصنّع الروبوتات الصناعية الرائدة.

وسيستثمر الشركاء ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز تصنيع وهندسة مؤتمت بالكامل، ليلبي الطلب المحلي والعالمي. وتهدف الخطة إلى افتتاح هذا المصنع بحلول شهر ديسمبر 2024.

2- كاريير كوربوريشن:

ستتعاون شركة (آلات) مع (كاريير كوربوريشن)؛ الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، لتطوير منشأة تصنيع وبحث وتطوير متقدمة في المملكة، تهدف إلى إزالة الكربون من الانبعاثات في المباني وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنحو كبير.

وستوفر الشراكة حلولًا متطورة للتدفئة والتهوية والتكييف، وتشمل أنظمة التكييف والتدفئة والتهوية الحديثة ومنتجات مثل: أنظمة التبريد المتغير التدفق (VRF)، وتقنيات التبريد بالهواء ووحدات معالجة الهواء. وتتضمن الاتفاقية إنشاء مركز متطور للتصنيع والبحث والتطوير من المتوقع أن يقدم ما يصل إلى 5 آلاف فرصة عمل محليًا.

3- داهوا تكنولوجي:

ستتعاون شركة (آلات) مع شركة (داهو تكنولوجي) لتصنيع المنتجات التقنية في المنطقة عبر مشروعها المشترك الجديد لإنتاج وتسويق حلول استخدامات السلامة والمراقبة التي تُستخدم في المدن الذكية، وكذلك تطبيقات المباني والشركات الذكية.

ويلتزم الشريكان باستثمار تبلغ قيمته 200 مليون دولار في المشروع لتأسيس شركة متوافقة مع المعايير العالمية للمنتجات باسم (آلات إيه آي فيزيو تكنولوجي المحدودة)، التي ستكون مملوكة بالأغلبية لشركة (آلات) وتحت إدارتها.

4- تحكّم:

تعمل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكّم) بالفعل على تطوير أنظمة النقل الذكية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول السلامة المتطورة، وستتعاون مع شركة (آلات) لتعزيز الابتكار في حلول التنقل الذكي والمدن الذكية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وستتضمن هذه الشراكة التعاون في تصميم الحلول ومواصفات المنتجات والاستفادة من قدرات البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى إنشاء النماذج والخطط التقنية وتنمية العلاقات مع العملاء والبائعين.

Alat's Press Launch Event – Live | الفعالية الإعلامية لإطلاق آلات- بث مباشر https://t.co/D0jDniWGfp — Alat | #TomorrowMadeBetter (@alat_tech) February 20, 2024

ستعمل شركة (آلات) على تعزيز الابتكار وتوفير القدرات التصنيعية المتطورة عبر سبع وحدات أعمال، هي: أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية، والمباني الذكية، وأجهزة المنزل الذكي، والصحة الذكية، والصناعات المتقدمة، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وستصنّع الشركة في المراحل الأولى منتجات ضمن 34 فئة في سبع وحدات أعمال، سيقودها مجموعة من أبرز خبراء الصناعة العالميين.