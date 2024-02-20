آبل تعتزم إطلاق الجيل الثاني من نظارة فيجن برو العام المقبل

أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن آبل تعتزم إطلاق الجيل الثاني من نظارة فيجن برو بعد 18 شهرًا على أقل تقدير.

واستنادًا إلى تلك البيانات، فقد تطلق الشركة الجيل القادم من النظارة بحلول شهر أغسطس أو سبتمبر من عام 2025 المقبل، وربما بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 17.

وأضافت بلومبيرغ أن آبل مهتمة ببحث الأسباب التي دفعت بعض العملاء إلى إعادة نظارات فيجن برو بعد شرائها، وتُنقل ردود فعل العملاء من المتاجر إلى مقر الشركة الرئيسي للمساعدة في تحسين الإصدار القادم من النظارة.

وقد شكل الوزن الثقيل نسبيًا للنظارة وعدم الارتياح في أثناء الاستخدام والصداع ودوار الحركة أهم الأسباب التي دفعت العملاء إلى إعادة النظارة.

واستبعدت وكالة بلومبيرغ فكرة إطلاق إصدارات سنوية من نظارة فيجن برو على غرار هواتف آيفون وساعات آبل الذكية، ورجحت أن تتبع الشركة دورات تحديث طويلة قد تتجاوز تلك الخاصة بأجهزة آيباد.

وكانت توقعات سابقة قد أشارت إلى أن آبل لن تطلق الجيل الثاني من النظارة إلا بحلول عام 2027.

ويُرجح أن تطلق آبل نسخة أخرى من نظارة فيجن برو بسعر أرخص نسبيًا من الإصدار الحالي، حيث يبدأ سعر النظارة من 3500 دولارٍ أمريكي.

وتشير تقارير أخرى إلى عزم شركات أخرى مثل سامسونج وهواوي طرح منتجات منافسة خلال عام 2024 الجاري بأسعار منافسة، وهو ما قد يدفع آبل إلى التعجيل بإطلاق نسخة أخرى من النظارة.