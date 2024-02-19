هاتف iPhone SE 4 القادم.. إليك أبرز المواصفات المُتوقعة وتاريخ الإصدار

أطلقت شركة آبل آخر إصدار من هواتف iPhone SE في مارس 2022، وقد أشارت بعض التقارير التي صدرت في العام الماضي إلى أن آبل لن تُطلق إصدارًا جديدًا من سلسلة iPhone SE في عام 2024.

لكن ظهرت الكثير من الشائعات الأخرى عن هاتف iPhone SE 4 القادم ومواصفاته المتوقعة، ومنها: أنه سيحصل على الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) المتوفرة في هواتف آيفون الحديثة، وهناك شائعات أخرى تشير إلى أن آبل ستطلق هاتف iPhone SE 4 في أوائل عام 2025، مع ترقية كبيرة في مواصفات الشاشة.

إليك المزيد من التفاصيل حول المواصفات المتوقعة لهاتف iPhone SE 4 القادم:

1- يضم شاشة من نوع OLED:

وفقًا لتقرير نُشر في موقع The Elec الكوري، فإن الجيل الرابع من هاتف iPhone SE سيُطلق في أوائل العام المقبل، وسيكون الهاتف الأول في هواتف آيفون SE الذي يأتي مع شاشة OLED المتوفرة في هواتف آيفون الرائدة منذ عام 2017. كما أشار التقرير نفسه إلى أن مصنعي الشاشات ومنها شركة سامسونج، يتنافسون لتزويد آبل بشاشات OLED اللازمة للهاتف الجديد.

2- يمتاز بتصميم مُحدّث:

من المُتوقع أن تضيف آبل بعض المزايا المتوفرة في هواتفها الرائدة إلى هاتف iPhone SE 4 فيما يتعلق بالتصميم الخارجي بعد الانتقادات الشديدة لاعتمادها التصميم القديم في هواتف آيفون SE الذي يتضمن حافات سميكة، وزر Home الموجود أسفل الشاشة.

لذا، من المُتوقع أن يأتي iPhone SE 4 بتصميم أكثر حداثة من الطرز السابقة، ولن يحتوي على زر Home القديم، وسيُضاف إليه مستشعر لتعرّف الوجه (Face ID)، وخاصية الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island)، وهذه التغييرات من شأنها أن تجعل الطراز الجديد أكثر جاذبية للمشترين المحتملين.

وقد استخدمت آبل خاصية الجزيرة الديناميكية أول مرة في هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، ثم اعتمدتها في كافة إصدارات آيفون 15.

3- يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة:

من المتوقع أن يأتي هاتف ‏iPhone SE 4 القادم، بكاميرا خلفية أحادية العدسة مثل الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف آيفون SE، لكن هيكل الهاتف الجديد ستكون أبعاده مقاربة لطراز XR إلى حد بعيد، ومن المُتوقع أيضًا وجود جوانب مشتركة في التصميم مع هواتف آيفون 16 التي ستصدر في وقت لاحق من العام الجاري.