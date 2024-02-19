“نبض” تطلق منصة إعلانية ذاتية الخدمة لتعزيز التفاعل مع المحتوى العربي  

أطلقت (نبض)؛ المنصة الأولى للمحتوى العربي، منصة جديدة ذاتية الخدمة لإدارة الإعلانات، تحمل اسم (مدير إعلانات نبض) Nabd Ad Manager، وقد صُممت لتمكين المعلنين من الوصول بفعالية إلى الملايين من الجماهير الناطقة باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وذلك في خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة الإعلانات الرقمية في الوطن العربي.

توفر منصة نبض الإعلانية الذاتية الخدمة؛ شفافية غير مسبوقة وتكلفة مُثلى، مستفيدة من حلول نبض الإعلانية الفريدة وقدراتها الاستثنائية في استهداف الجمهور.

حملات إعلانية متعددة لأهداف محددة:

تتيح منصة نبض الإعلانية الذاتية الخدمة للمعلنين اختيار وإنشاء أنواع متعددة من الحملات الإعلانية، بحسب الهدف المرجو تحقيقه من الحملة، سواء كان ذلك لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، أو لجذب زيارات للمواقع الإلكترونية، أو لزيادة المبيعات، أو لزيادة تفاعل المستخدمين مع العلامة التجارية، معتمدةً على الحلول الإعلانية المبتكرة في نبض، وسبل الاستهداف الدقيق للمنصة، الذي يضمن تحقيق النتائج المرجوة بعائد استثماري مُجزٍ.

الوصول بدقة إلى الجمهور المستهدف من خلال المحتوى الذكي:

تزخر منصة نبض بمحتوى غني ومتنوع يشمل الأخبار المخصصة، ونتائج المباريات المباشرة، والألعاب التفاعلية، وبيانات الأسواق المالية، وتوقعات الطقس، والبث المباشر للقنوات، وغيره من المحتوى في مجالات الصحة، والسفر، والرياضة، والموضة، والترفيه. ويضمن هذا التنوع للمعلنين عبر المنصة الوصول الدقيق إلى جماهيرها المستهدفة، مع محتوى موثوق به وآمن يلائم العلامة التجارية للمعلن. كما تستخدم المنصة خوارزميات التوصية المتقدمة لضمان عرض الإعلانات للمستخدمين الأكثر اهتمامًا بها.

وأعرب السيد مازن سنجر، مدير الإستراتيجية في شركة نبض، عن حماسه بشأن الإطلاق، قائلًا: “إن إطلاق منصة نبض الإعلانية الذاتية الخدمة يمثل فصلًا جديدًا للإعلان الرقمي في العالم الناطق باللغة العربية”. وأكد دور المنصة في تزويد الشركات، بغض النظر عن حجمها، بالأدوات اللازمة لتنفيذ حملات إعلانية مؤثرة تصل بشكل فعال إلى الجمهور المستهدف.

تقارير وإحصائيات مباشرة للحملات الإعلانية:

تتميز منصة نبض الإعلانية الذاتية الخدمة بمعايير شفافية عالية، إذ تقدم للمعلنين تقارير مباشرة عن حملاتهم التسويقية عبر المنصة، مما يمكّن المعلنين من مراقبة أداء حملاتهم التسويقية لحظيًا، ومراقبة المقاييس الرئيسية وتحليلها، مثل: عدد المشاهدات والتفاعلات وغيرها من الإحصائيات المهمة بنحو مباشر، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات فورية لتحسين أداء وكفاءة حملاتهم التسويقية وتحقيق أقصى قدر من التأثير والعائد على الاستثمار (ROI).

التسجيل وإنشاء الحملات التسويقية في دقائق معدودة:

يمكن للمعلنين والعلامات التجارية التسجيل في منصة نبض الإعلانية الذاتية الخدمة، وإنشاء حملات تسويقية بنحو عملي في دقائق معدودة عبر هذا الرابط.