مقارنة بين هاتفي OnePlus 12R و Pixel 7a

يُعدّ هاتفا OnePlus 12R و Pixel 7a من أبرز هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، ويُعدّ Pixel 7a أحدث هاتف من جوجل من فئة A، وهاتف OnePlus 12R هو أحدث هاتف من ون بلس من فئة R.

يتمتع كلا الهاتفين بمزايا قوية وكلاهما يُباعان بسعر لا يزيد على 500 دولار، ولكنهما مختلفان بنحو كبير في المواصفات الأساسية، فإذا كنت تفكر في شراء هاتف أندرويد لا يزيد سعره على 500 دولار ويتمتع بتصميم أنيق، ومواصفات قوية، فاختر OnePlus 12R أو Pixel 7a بعد تعرّف المواصفات الكاملة لكلا الهاتفين في المقارنة التالية، وتحديد الهاتف المناسب لك:

التصميم:

يختلف هاتفا OnePlus 12R و Pixel 7a في التصميم كثيرًا؛ إذ يأتي هاتف OnePlus 12R بهيكل أطول وأعرض وأثقل من هاتف جوجل Pixel 7a، لكنه أقل سُمكًا منه بمقدار قليل جدًا؛ إذ تبلغ أبعاد هاتف ون بلس 163.3 × 75.3 × 8.8 ملم ويزن 207 جرامات، وأما هاتف جوجل فتبلغ أبعاده 152 × 72.9 × 9 ملم ويزن 193.5 جرامًا.

تغطي الجهة الأمامية من هاتف OnePlus 12R طبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، وأما الطبقة الزجاجية التي تغطي الجهة الأمامية من هاتف جوجل Pixel 7a فهي من نوع (Gorilla Glass 3)، وكلا الهاتفين يأتيان مع إطار مصنوع من الألمنيوم.

يحتوي هاتف OnePlus 12R على شاشة منحنية قليلًا، والحافات رفيعة جدًا، ويضم إطارًا دائريًا بارزًا في الجهة الخلفية يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP65، وأما هاتف Pixel 7a فيضم شاشة لها حافات كبيرة، كما يضم شريطًا أفقيًا بارزًا يلتف حول الجهة العلوية الخلفية، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

الشاشة:

يضم OnePlus 12R شاشة تتمتع بمواصفات قوية تتفوق على مواصفات شاشة هاتف جوجل؛ إذ يضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1264 × 2780 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، أما هاتف Pixel 7a فيضم شاشة من نوع (OLED) أصغر من شاشة هاتف ون بلس ويبلغ مقاسها 6.1 بوصات، ودقتها أقل من دقة شاشة هاتف ون بلس وتبلغ 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث ثابت قدره 90 هرتزًا.

ومع ذلك، تمتاز شاشة هاتف جوجل بدعمها خاصية (Google Smooth Display) التي تجعلها تستهلك كمية قليلة من طاقة البطارية، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on)، وهذه الخصائص لا تدعمها شاشة هاتف ون بلس.

الكاميرا:

يحتوي OnePlus 12R على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، أما العدسة الثانية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Pixel 7a فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.9، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف OnePlus 12R على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من بطارية هاتف Pixel 7a التي تبلغ سعتها 4385 ميلّي أمبير في الساعة، كما تتفوق بطارية هاتف ون بلس على بطارية جوجل في سرعة الشحن؛ إذ تدعم بطاريته تقنية SuperVOOC من ون بلس للشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 26 دقيقة، وأما بطارية هاتف جوجل فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OnePlus 12R بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويأتي مع سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، ويتوفر بخيار آخر يأتي مع سعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

أما هاتف جوجل Pixel 7a فيعمل بمعالج (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، ويأتي مع سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

يتفوق معالج Snapdragon 8 Gen 2 على Tensor G2 في قوة الأداء، ويقدم أداءً مثاليًا في معالجة المهام الكثيفة كاللعب بألعاب الفيديو. أما معالج Tensor G2 فهو من المعالجات الجيدة ولكنه أقل كفاءة من معالج كوالكوم، ولا يمكنه العمل بالقوة نفسها التي يعمل بها معالج كوالكوم عند أداء المهام المعقدة مثل: تحرير مقاطع الفيديو أو اللعب بألعاب الفيديو.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل هاتف OnePlus 12R بنظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS 14، وأما هاتف جوجل Pixel 7a فيعمل بنظام أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14.

يدعم كلا الهاتفين تحديثات نظام التشغيل أندرويد لمدة قدرها ثلاث سنوات، وتقدم شركة ون بلس تحديثات أمنية لهواتفها لمدة قدرها أربع سنوات، أما شركة جوجل فتقدم تحديثات أمنية لمدة قدرها خمس سنوات.

السعر:

يُباع هاتف OnePlus 12R بسعر يبدأ من 500 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الرمادي (Iron Gray)، والأزرق (Cool Blue). ويُباع هاتف Pixel 7a بسعر قدره 374 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea).

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 12R و Pixel 7a:

المواصفات OnePlus 12R Pixel 7a المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 5 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 16 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13. البطارية 5500 ميلّي أمبير/ الساعة. 4385 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الرمادي، والأزرق. الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea). الوزن 207 جرامات. 194 جرامًا. السعر يبدأ من 500 دولار . 374 دولارًا .