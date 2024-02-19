مزايا جديدة في نظام أندرويد للحفاظ على الأمان في أثناء تصفح الإنترنت.. إليك كيفية استخدامها

طرحت شركة جوجل مزية جديدة من مزايا الأمان من شأنها أن تجعل تجربة تصفح الإنترنت أكثر أمانًا لمستخدمي أندرويد، وهذه المزية تُسمى (التصفح الآمن لنظام أندرويد) Android Safe Browsing، تحظر مواقع الويب والروابط الضارة.

وتأتي هذه المزية كجزء من تطبيق (خدمات جوجل بلاي) Google Play Services الموجود في جميع هواتف أندرويد؛ مما يعني أنها ستعمل على مجموعة من المتصفحات والتطبيقات المختلفة بمجرد تفعيلها، والهدف منها هو منع مستخدمي أندرويد من تنزيل البرامج الضارة أو النقر على روابط التصيد الاحتيالي التي يمكن أن تسرق البيانات الشخصية أو معلومات تسجيل الدخول عندما تتصفح صفحات الويب. وفي حال النقر على رابط في تطبيق موثوق به يؤدي إلى موقع تصيد معروف، فقد يتلقى المستخدم تنبيهًا يخبره بوجود تهديد قبل فتح الرابط لحثه على تجنب الاستمرار بالتصفح.

وبالإضافة إلى مزية التصفح الآمن لنظام أندرويد أضافت جوجل مزية أخرى لتعزيز الأمان في أثناء تصفح الإنترنت، وهي مزية (الاكتشاف المباشر للتهديدات) Live Threat Detection التي تكتشف بدقة التهديدات التي قد تتعرض لها، وتحذرك عندما يكون الرابط أو الموقع غير آمن.

كيفية تفعيل التصفح الآمن لنظام أندرويد والاكتشاف المباشر للتهديدات:

اختبرت جوجل مزية التصفح الآمن لنظام أندرويد خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت هذه المزية مُتاحة لفئة محددة من المستخدمين منذ أكتوبر 2023، لكنها الآن أصبحت متاحة للجميع كجزء من التحديثات الأخيرة لتطبيق خدمات جوجل بلاي (Google Play Services).

ويمكنك تفعيل مزية التصفح الآمن من تطبيق الإعدادات، باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الأمان والخصوصية) Security & privacy، ثم (المزيد من الأمان والخصوصية) More security & privacy. وإذا كنت من مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي فانتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings ، ثم اختر (الأمان والخصوصية) Security & privacy . انقر فوق خيار (التصفح الآمن لنظام أندرويد) Android Safe Browsing، وتحقق من أن هذه المزية مُفعّلة. في الصفحة نفسها، يمكنك أيضًا تعرّف قائمة التطبيقات المثبتة في هاتفك الداعمة لهذه المزية. فعّل خيار استخدام الحماية من التهديدات المباشرة (Use live threat protection) لاكتشاف التهديدات بدقة.