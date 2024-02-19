مايكروسوفت تطرح إصدارًا جديدًا من تطبيق الملاحظات اللاصقة

كشفت شركة مايكروسوفت عن إصدار جديد من تطبيق الملاحظات اللاصقة Sticky Notes في نظام ويندوز.

وأتاحت مايكروسوفت الإصدار الجديد من التطبيق للاختبار ضمن تطبيق الملاحظات الآخر التابع لها في حزمة تطبيقات أوفيس المكتبية OneNote.

وقالت مايكروسوفت إن التطبيق الجديد في المراحل الأولى للاختبار، وأن التحديثات المستقبلية له ستجعله يعمل على نحو مستقل عن تطبيق OneNote كما هو الحال حاليًا.

ويقدم الإصدار الجديد من تطبيق الملاحظات اللاصقة Sticky Notes مزايا جديدة، أبرزها تسهيل كتابة الملاحظات، وأخذ لقطات شاشة من صفحات الويب والتطبيقات والمستندات.

وعند أخذ لقطة شاشة من صفحة ويب، سيحتفظ التطبيق برابط الصفحة لتسهيل الوصول إليها لاحقًا بضغطة زر.

ومن الملاحظ أن مايكروسوفت لم تضف مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها كوبيلوت Copilot إلى تطبيق الملاحظات اللاصقة كما اعتادت الشركة خلال الآونة الأخيرة، إذ أدمجته في كثير من تطبيقات ويندوز الافتراضية.

وحافظت الشركة على المزايا الأساسية في التطبيق كإنشاء عدة ملاحظات والتحكم في لونها وتنسيق النصوص داخلها ومزامنة الملاحظات بين عدة أجهزة وغيرها من المزايا.

وتتيح الشركة للمستخدمين الوصول إلى الملاحظات اللاصقة عبر تطبيق OneNote المتوفر في نظامي iOS وأندرويد عند تسجيل الدخول بالحساب نفسه.

ويمكن الآن لمستخدمي النسخة التجريبية من حزمة مايكروسوفت 365 المكتبية تجربة الإصدار الجديد من تطبيق الملاحظات اللاصقة، ومن المنتظر إطلاقه لكافة المستخدمين في وقتٍ لاحق مع التحديثات المستقبلية.