فيفو تكشف عن هاتفها الذكي الجديد Vivo Y100t

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفها الذكي الجديد Vivo Y100t لينضم إلى سلسلة Y100 التي بدأت الشركة طرحها العام الجاري.

ويأتي الهاتف الجديد من فيفو خلفًا لهاتفي Vivo Y100 و Vivo Y100i، وهو يعمل بمعالج ‏Dimensity 8200 الأفضل أداءً من معالجات الهاتفين الآخرين.

ويحمل الهاتف شاشة من نوع LCD قياسها 6.64 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويحتوي على ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، كما توفر فيفو ذاكرة عشوائية افتراضية قدرها 8 جيجابايت عبر نظام التشغيل، وتتيح فيفو الهاتف بسعات تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، مما يجعل الهاتف أكثر تميزًا مقارنة بالهواتف الأخرى في سلسلة Y100.

ويحتوي هاتف Vivo Y100t على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة قدرها 120 واطًا.

وفيما يتعلق بنظام التصوير، يحمل الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع مثبت بصري ومستشعر عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف تقنية الاتصال القريب المدى NFC مع مستشعر بصمات مدمج في زر تشغيل الشاشة الجانبي، كما يضم الهاتف منفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية، ويبلغ وزن الهاتف نحو 200 جرام.

ويتوفر الهاتف باللونين الأبيض والأزرق، ولم تكشف فيفو سعر الهاتف حتى الآن، ومن المقرر طرحه في الأسواق نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، وقد يُطرح الهاتف باسم Vivo Y100 GT في بعض الأسواق العالمية لاحقًا.