شركة Meizu تترك صناعة الهواتف الذكية وتتجه إلى الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Meizu التقنية الصينية عزمها إحداث تغيير كبير في أعمالها بالتوقف عن تطوير هواتف ذكية جديدة، والاتجاه إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي.

وقررت الشركة الصينية تركيز جهودها على تطوير “أجهزة المستقبل” القائمة على الذكاء الاصطناعي، وهي تتبنى الآن نهجًا تُطلق عليه اسم “كل شيء بالذكاء الاصطناعي”.

وأشار شين زيو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Xingji Meizu، إلى أن Meizu في عام 2023 انتقلت بنجاح من كونها “شركة هواتف محمولة” فقط إلى تطوير نظام متكامل من الأجهزة، أبرزها نظارات الواقع المعزز التي تطرحها علامتها التجارية الفرعية MYVU.

وأشار شن أيضًا إلى التغيرات التي طرأت على سوق الهواتف الذكية، ومنها استغراق المستهلكين مدة طويلة لترقية أجهزتهم، وقد وصلت تلك المدة إلى 51 شهرًا في المتوسط، كما أصبحت الهواتف الذكية التي تطرحها العلامات التجارية المختلفة تقدم أداءً متشابهًا فيما يتعلق بالسلاسة والتصوير الفوتوغرافي ومزايا نظام التشغيل.

ويرى شن أن مساحة الإبداع في الهواتف الذكية حاليًا باتت محدودة مع اتجاه الشركات إلى التسابق في إضافة المزيد من الذاكرة وتكبير حساسات الكاميرا وتسريع الشحن.

وقررت الشركة إلغاء تطوير الإصدارات القادمة من هواتفها الذكية مثل Meizu 21 برو و 22 و 23.

وكانت الشركة قد ألغت سابقًا تطوير أجهزة MP3 ذات مبيعات قوية للتركيز على قطاع الهواتف الذكية قبل سنوات، وهي تدخل الآن مجال الذكاء الاصطناعي بعد عامين من التحضير وبناء فرق العمل وتجميع الموارد.

وتخطط الشركة الصينية هذا العام لطرح نظام تشغيل للهواتف الذكية معتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكدت Meizu لعملائها عدم تأثر منتجاتها وخدماتها الحالية بقرار التحول الإستراتيجي في أعمال الشركة.