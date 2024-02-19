خبراء كاسبرسكي يناقشون تطور مشهد التهديدات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

ناقش خبراء شركة كاسبرسكي التطورات التي تطرأ على مشهد التهديدات الإلكترونية في المنطقة خلال الملتقى السنوي التاسع لمؤتمر كاسبرسكي للأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (Cyber Security Weekend – META 2024)، الذي استضافته اليوم العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ودارت النقاشات حول توجهات أمن التقنيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في حجم التهديدات الحديثة. وناقش المشاركون أيضًا التهديدات التي تستهدف أنظمة التحكم الصناعية داخل البنية التحتية الحيوية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتصدر نهج المناعة السيبرانية من كاسبرسكي خلال هذا الملتقى، لكونه وسيلة فعالة لتطوير الحلول المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتقليل عدد نقاط الضعف المحتملة.

مشهد التهديدات الإلكترونية في دولة الإمارات:

أظهر تحليل كاسبرسكي لمشهد التهديدات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن عدد التهديدات السيبرانية الإجمالية التي تعرّض لها هذا البلد قد انخفض بنسبة تبلغ 20% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ومن جهة أخرى، سجلت الإمارات زيادة بنسبة تبلغ 70% في عدد الهجمات التي تستخدم أساليب الهندسة الاجتماعية لخداع الأشخاص للكشف عن معلومات حساسة، وهي معروفة باسم هجمات التصيد الاحتيالي.

وعند تحليل مشهد التهديدات في دولة الإمارات بين الربعين الثالث والأخير من عام 2023 المنصرم؛ لاحظ خبراء كاسبرسكي وجود ارتفاع في الهجمات التي تستخدم برمجيات استغلال ثغرات أمنية معينة في النظام بنسبة تبلغ 53%.

كما اكتشف خبراء كاسبرسكي ارتفاعًا بنسبة تبلغ 86% في هجمات برامج الفدية المصممة لتشفير بيانات الضحية أو ملفاتها أو نظامها، وإتاحتها مقابل دفع مبلغ مالي، وارتفاع هجمات برامج التجسس التي تتضمن برامج ضارة تتسلل إلى حاسوب المستخدم لجمع البيانات ومشاركتها مع أطراف ثالثة بنسبة قدرها 44%، بالإضافة إلى زيادة الهجمات الخلفية التي تسمح للمستخدمين بتجاوز الحدود الأمنية للوصول إلى مستوى أعلى في النظام بنسبة قدرها 55%.

مشهد التهديدات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا:

أظهر تحليل كاسبرسكي أيضًا أن التهديدات عبر الإنترنت الناجمة عن نقاط الضعف في صفحات الويب أو رسائل البريد الإلكتروني أو خدمات الويب، قد تقلبت بنحو كبير في منطقة التهديدات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إذ سجلت تركيا أكبر عدد من المستخدمين المتأثرين بالتهديدات عبر الإنترنت بنسبة تبلغ 41.8%.

وجاءت كينيا في المركز الثاني بنسبة قدرها 39.2%، واحتلت المركز الثالث قطر بنسبة قدرها 38.8%، بينما جاءت جنوب أفريقيا في المركز الرابع بنسبة قدرها 35%.

في حين تأثر عدد أقل من المستخدمين في سلطنة عمان إذ بلغت نسبة عدد المستخدمين المتأثرين 23.4%، ثم تلتها مصر بنسبة تبلغ 27.4%، ثم تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة تبلغ 29.9%.

وتعليقًا على هذا التحليل؛ قال أمين حسبيني؛ رئيس فريق البحث والتحليل العالمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في كاسبرسكي: “تستمر التهديدات السيبرانية في التطور من حيث تنوعها وتعقيداتها، بالتوازي مع تطور مشهد الأمن السيبراني. ويتجلى هذا التوجه بنحو خاص بسبب ظهور التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، يضاف إلى ذلك الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في تنامي مخاطر هذه الجرائم، وزيادة تعقيد الهجمات ذات الصلة”.

ومن جهته قال راشد المومني؛ المدير العام لشركة كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط: “في عام 2023، أعلنت كاسبرسكي نموًا بنسبة تبلغ 6% في مبيعات الأعمال الموجهة للشركات في منطقة الشرق الأوسط، ونجحت في حظر 30 مليون تهديد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُظهر هذان الرقمان أن المؤسسات عازمة على تعزيز جاهزيتها للأمن السيبراني في ضوء تزايد التهديدات السيبرانية المتطورة. وبما أن التعليم هو المفتاح لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، فقد عقدنا شراكة مع العديد من الجهات الحكومية مثل: مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة لتعزيز المهارات الوطنية”.