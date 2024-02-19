تسريبات: نينتندو سويتش 2 سيطلق في بداية عام 2025

وفقًا لمجموعة جديدة من التسريبات، قد يكون انتظار جهاز سويتش 2 أطول مما يتوقعه بعضهم، إذ ذكرت عدة مصادر أن شركة نينتندو قررت تأجيل إطلاق جهاز الألعاب المحمول سويتش 2 إلى بداية عام 2025.

وأول من أشار إلى أن جهاز الألعاب نينتندو سويتش 2 لن يطلق في عام 2024 كان حساب PH، على منصة X، الذي أكد في الوقت نفسه أن الإطلاق تأجل إلى بداية عام 2025.

ويعد هذا الحساب مصدرًا مهمًا للتسريبات المتعلقة بجهاز الألعاب سويتش 2، وقد غطى الكثير من أخبار منتجات شركة نينتندو في السنوات السابقة.

وقد ذكر هذا الحساب أنه تواصل مع خمسة مصادر موثوقة وقد أكدت بدورها أن وقت إطلاق جهاز الألعاب سويتش 2 لن يكون هذا العام، بل سيكون في بداية عام 2025.

وأفاد الصحفي الموثوق آندي روبنسون من موقع Video Games Chronicle نقلًا عن مصادر متعددة أن شركة نينتندو تواصلت مع ناشري ألعاب الفيديو في الآونة الأخيرة لإبلاغهم بتأجيل إطلاق جهاز الألعاب سويتش 2 إلى الربع الأول من عام 2025. وذكر أحد المصادر أن التأخير يعود إلى رغبة نينتندو في توفير تشكيلة قوية من الألعاب قبل الإطلاق الرسمي.

وحددت وكالة بلومبرغ، التي أكدت أيضًا هذه التسريبات، وقت إطلاق جهاز الألعاب نينتندو سويتش 2 في شهر مارس من عام 2025. واللافت أن إصدار جهاز سويتش أطلق أيضًا في الثالث من مارس عام 2017، وليس في موسم العطلات.

وتشير المصادر المطلعة أيضًا إلى أن جهاز سويتش لن يحصل خلال هذا العام سوى على ألعاب ثانوية، ليكون دور شركة نينتندو تصفية مخزون أجهزة سويتش كليًا، والاستعداد لإطلاقٍ قوي لجهاز سويتش 2 في عام 2025.