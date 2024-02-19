السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في الخدمات الحكومية الإلكترونية في عام 2023

حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2023، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محافظةً على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بنتيجة نضج عالية بلغت 93% في النتيجة العامة للمؤشر.

وبين المهندس أحمد الصويان؛ محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن هذا الإنجاز الدولي يعكس نتائج الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الحكومة الرقمية لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي، والاستثمار في التقنيات الجديدة؛ لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافةً.

معايير نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية:

يصنف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة (الإسكوا) 17 دولة سنويًا بناءً على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية هي: مدى تطوّر الخدمة وتوافرها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها، وحجم الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور، وقد حققت المملكة تميزًا مبهرًا بحصولها على المركز الأول فيها جميعًا، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر.

إذ حصلت في مؤشر (توفر الخدمة وتطورها) على نسبة نضج متميزة بلغت 98% مرتفعة عن عام 2022 بنسبة (1%)، وحققت في مؤشر (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) نسبة نضج مرتفعة قدرها 84%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 4.76% عن عام 2022، فيما سجلت نسبة نضج متميزة في مؤشر (الوصول إلى الجمهور) بحصولها على نسبة 100% في هذا المؤشر محرزةً تقدمًا كبيرًا عن عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 13.52%.

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رابط التقرير:https://t.co/gSaGt6pKTZ#السعودية_تتقدم_رقمياً#رؤية_السعودية_2030 — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) February 19, 2024

الجدير بالذكر أن المملكة حققت المرتبة الثالثة عالميًا ضمن 198 دولة حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 والصادر من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى تحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عامًا، فيما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالميًا في استخدام التقنية وتطبيقاتها على مستوى 193 مدينة حول العالم.