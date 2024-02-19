أول عينة هندسية من معالجات إنتل Lunar Lake تعمل بتردد قدره 2.8 جيجاهرتز

كشفت أحدث التسريبات من حساب HXL، على منصة X، عن مواصفات مهمة لأول عينة هندسية من معالجات Lunar Lake، ومن ذلك عدد النويات وحجم الذاكرة المخبأة وتردد المعالج.

مع أن هناك تشابهًا واضحًا مع المعالج السابق Meteor Lake في العديد من النواحي، فإن التسريبات المتعلقة بمعالجات Lunar Lake تشير إلى أن هناك بعض التغييرات الجوهرية في الذاكرة المُخبأة وتقنية تعدد الخيوط Hyperthreading.

وتأتي هذه المواصفات بعد تسريب صورة لمدير المهام في نظام ويندوز وهو يعمل على جهاز يُفترض أنه مزود بمعالج Lunar Lake.

وفقًا للصورة، يأتي معالج Lunar Lake المستخدم في الحاسوب كأول عينة هندسية بإصدار A1، وهذا يعني أنه النموذج الأول من معمارية Lunar Lake المنتج من مسابك إنتل.

ويعد معالج Lunar Lake بإصدار A1 نموذجًا أوليًا، نظرًا إلى أن معالج Meteor Lake أطلق بإصدار C0 إذ يشير حرف C إلى الإصدار الثالث، في حين أطلق معالج Raptor Lake بإصدار B0، ومعالج Alder Lake بإصدارC0.

هذا يعني أن معالج Lunar Lake المستخدم في ذلك الحاسوب ليس إصدارًا نهائيًا وما زال هناك نماذج أولية أخرى من هذا المعالج قبل الوصول إلى الإصدار النهائي والرسمي لإطلاقه في الأسواق.

ومع أن معالج Lunar Lake يبدو متطابقًا مع معالج Meteor Lake من ناحية حجم الذاكرة المخبأة من المستوى الأول والثاني، فإن العينة الهندسية من معالج Lunar Lake تأتي بذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 12 ميجابايت فقط، وهو أدنى من حجم الذاكرة المخبأة من المستوى الثاني وقدره 14 ميجابايت.

هذا الحجم يتناقض تمامًا مع التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن معالج Lunar Lake يحتوي على ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 16 ميجابايت.

ونظرًا إلى أن معالج Lunar Lake المستخدم في هذا الحاسوب يأتي بإصدار A1، وهو إصدار غير نهائي، فإن تقنية تعدد الخيوط Hyperthreading قد تكون معطلة بسبب مشكلات تقنية أو لاختبار مدى استقرار عمل النويات، إذ يأتي هذا المعالج مع أربع نويات P-Core وأربع نويات E-Core مع ثمانية خيوط، ويعمل بتردد يصل إلى 2.8 جيجاهرتز.

مع أن هذه التسريبات قد لا تكون صحيحة، فإنها تثير الشكوك في تخلي إنتل عن تقنية Hyperthreading في عام 2024.