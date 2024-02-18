PowerColor تقدم بطاقة Hellhound Spectral RX 7900 XT باللون الأبيض

أعلنت شركة PowerColor عزمها إطلاق البطاقة الرسومية Hellhound Spectral White RX 7900 XT 20GB GDDR6 في الأسواق، إذ تتميز هذه البطاقة بتصميم أنيق باللون الأبيض الذي يغطي البطاقة كاملة.

وتعتمد هذه البطاقة على وحدة معالجة الرسوم Navi 31 XT التي تحتوي على 84 وحدة حوسبة بما يعادل 5376 نواة، و 84 وحدة مسرعة لتتبع الأشعة، و 336 وحدة TMU، و 192 وحدة ROP.

مع ذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 20 جيجابايت، بسرعة قدرها 20 جيجابت/ الثانية، وعرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 800 جيجابايت/ الثانية، وواجهة الذاكرة التي تبلغ 320 بتًا.

ومن مزايا هذا التصميم، اعتماده على ثلاث مراوح مستندة إلى الحامل الكروي المزدوج المصنوع في اليابان، إذ يأتي هذا التصميم بعدد أدنى من نقاط الاحتكاك مقارنة بالحامل الكروي التقليدي، مما يقلل الاحتكاك في أثناء الدوران، ليؤدي إلى تبديد ممتاز للحرارة وإطالة العمر الافتراضي للمراوح.

ويأتي تصميم المروحة الجديد بتسع شفرات لتسمح بتدفق وضغط هوائي أفضل مع مستوى الضجيج نفسه، مما يحسن أداء التبريد ويخفض درجات حرارة البطاقة بأكثر من ثلاث درجات مئوية مقارنة بالتصميم القديم.

كما تأتي هذه البطاقة مع لوحة الدارة المطبوعة من 14 طبقة، ودارة طاقة مكونة من 14 مرحلة مخصصة لوحدة معالجة الرسوم و ثلاث مراحل لذاكرة GDDR6. وتجدر الإشارة إلى أن إضاءة LED في هذه البطاقة متاحة بلونين فقط؛ هما: الأزرق الجليدي والأبيض الجليدي.

أخيرًا، تضم البطاقة منفذ HDMI 2.1، وثلاثة منافذ DisplayPort 2.1. ولم تكشف شركة PowerColor عن وقت توفر بطاقة Hellhound Spectral White RX 7900 XT في الأسواق.