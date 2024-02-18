MSI تكشف عن المبرد المائي المتكامل MPG CORELIQUID D360

كشفت شركة MSI عن المبرد المائي المتكامل MPG CORELIQUID D360 لتبريد المعالج المركزي ليمنح المستخدم تجربة فضلى مع الألعاب.

وتعمل أغلب المعالجات المركزية بقدرة فضلى عندما تكون درجات الحرارة متدنية، نظرًا إلى أن انخفاض الحرارة يساعد على زيادة تردد المعالج المركزي من إنتل أو من AMD، كما سيكون بمقدور المستخدم كسر سرعة المعالج دون القلق من ارتفاع درجات الحرارة.

كما يعتمد MPG CORELIQUID D360 على مبرد (راديتر) بحجم قدره 360 ملم مصنوع من الألمنيوم لتبريد السائل الموجود في داخله، مع دمج ثلاث مراوح TORX FAN 4.0 بحجم قدره 120 ملم لتوفير هواء هادئ وقوي، وإضاءة LED ARGB.

وتوفر هذه المراوح معدل التدفق الحجمي للهواء الذي يصل إلى 77.4 قدمًا مكعبة في الدقيقة (CMF)، وتولد معدل ضجيج يصل إلى 39.9 ديسيبل، مع عمر دوران يصل إلى 100 ألف ساعة، وسرعة دوران تبدأ من 300 دورة في الدقيقة وتصل إلى 2800 دورة في الدقيقة.

وتأتي مضخة المبرد من شركة Asetek من الجيل السابع لتعمل بكامل قوتها على ضخ سائل التبريد بكفاءة عالية، واللافت أن MSI أضافت مروحة صغيرة بحجم قدره 60 ملم في المضخة لتساعد في تبريد دارة الطاقة للوحة الأم، وذاكرة الوصول العشوائي، وقرص SSD M.2.

كما أضافت MSI شاشة IPS بحجم قدره 2.4 بوصة في المضخة نفسها مما يمنح المستخدم القدرة على مراقبة درجات الحرارة مباشرة دون الحاجة إلى برامج إضافية، مع إمكانية تعديل ما يُعرض على هذه الشاشة الصغيرة لإضافة مقاطع الفيديو أو صور متحركة، إلخ.

ويدعم المبرد مقبس إنتل LGA20XX، و LGA1700، و LGA1200، و LGA1151، و LGA1150، و LGA1155، و LGA1156، ومقبس AM5، و AM4، و TR4 و sTRX4 من AMD.

أخيرًا، يتوفر هذا المبرد المائي في الأسواق بسعر قدره 250 دولارًا.