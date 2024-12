مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Plus و OnePlus 12

أجرت شركتا ون بلس وسامسونج العديد من التحسينات في هاتفي OnePlus 12 و Galaxy S24 Plus، فقد أضافت OnePlus مزية الشحن اللاسلكي وحسّنت نظام الكاميرا. أما سامسونج فقد حسّنت مواصفات الشاشة في هاتف Galaxy S24 Plus وأضافت مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الاستخدام.

إذا كنت ترغب في شراء هاتف يعمل بنظام أندرويد ويتمتع بمواصفات قوية ويُباع بسعر يقارب 1000 دولار، فإن OnePlus 12 و Galaxy S24 Plus من أبرز الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها، ولكن يجب تعرّف أبرز الفروق بينهما لتتمكن من تحديد الهاتف المناسب لك، وسنوضح ذلك في المقارنة التالية:

التصميم:

لم تُغير شركتا سامسونج وون بلس تصميم OnePlus 12 و Galaxy S24 Plus كثيرًا مقارنةً بالطرز السابقة؛ إذ يأتي OnePlus 12 بتصميم يشبه بنحو كبير تصميم الطراز السابق OnePlus 11، ويضم شاشة محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 كما يضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، ويدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP65.

أما هاتف Galaxy S24 Plus فيأتي بتصميم مشابه جدًا لتصميم الطراز السابق Galaxy S23 Plus، باستثناء الجوانب المسطحة، ونوع الألمنيوم المصنوع منه الإطار.

تغطي شاشة هذا الهاتف طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته، وعلى عكس ون بلس، ابتعدت سامسونج في سلسلة S24 عن الشاشات المنحنية؛ إذ يمتاز Galaxy S24 Plus بشاشة مسطحة، ويمتاز بدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

الشاشة:

يضم OnePlus 12 شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.82 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وأكثر ما يميز شاشة هذا الهاتف، ذروة السطوع التي تبلغ 4500 شمعة في المتر المربع؛ مما يسمح لك برؤية محتوى الشاشة بوضوح في جميع ظروف الإضاءة العالية جدًا، ولن تكون هناك أي مشكلات في رؤية محتوى الشاشة عند استخدام الهاتف في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

أما هاتف سامسونج S24 Plus فقد حصل على ترقيات في مواصفات الشاشة مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتظهر فيها الألوان طبيعية ومعتدلة التشبع للحد من إجهاد العين بمرور الوقت.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف OnePlus 12 والإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من Galaxy S24 Plus بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز هذا المعالج بقوة الأداء والسرعة في معالجة المهام؛ مما يعني أن كلا الهاتفين يتمتعان بأداء قوي، ويمكنهما التعامل بسهولة مع المهام اليومية، والمهام الكثيفة كاللعب بألعاب الفيديو.

يعمل الإصدار العالمي من هاتف سامسونج بمعالج (Exynos 2400) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويقدم أداءً قويًا لا يختلف كثيرًا عن أداء معالج كوالكوم.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل هاتف OnePlus 12 بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Oxygen OS 14 من ون بلس، وسيحصل على أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل، وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus فيعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج، وقد أضافت الشركة العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هاتفها لتحسين تجربة الاستخدام، مثل: الترجمة المباشرة للمكالمات والتحرير التوليدي لتحرير الصور باحترافية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى Galaxy S24 Plus تحديثات لنظام أندرويد لمدة قدرها سبع سنوات، وهي مزية يتفوق بها على هاتف OnePlus 12.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus التي تبلغ 4900 ميلّي أمبير في الساعة.

تدعم بطارية هاتف ون بلس الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط، ويتفوق هذا الهاتف بسرعات الشحن على هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus؛ إذ تدعم بطارية هاتف سامسونج الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

الكاميرا:

ركزت شركة OnePlus في تحسين أداء الكاميرا في طراز OnePlus 12، فقد عقدت شراكة مع Hasselblad لتطوير نظام الكاميرا الذي يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

في ظروف الإضاءة الجيدة يُنتج هذا الهاتف صورًا أفضل بنحو ملحوظ من الصور التي يُنتجها الطراز السابق OnePlus 11، وتكون الألوان مشبعة، وواضحة، ولكن جودة الصور تنخفض قليلًا عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يضم هذا الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، ويدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K.

أما هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus فيحتوي أيضًا على نظام كاميرا يتمتع بمواصفات قوية؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

عند التصوير في النهار وفي ظروف الإضاءة العالية، ستحصل على صور عالية الجودة وتظهر فيها الألوان طبيعية وواضحة، وعلى عكس هاتف OnePlus 12، لا تتأثر جودة الصور التي تُنتجها كاميرا هاتف Galaxy S24 Plus عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، ويمكنه تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus بسعر يبدأ من 1000 دولار، ويُباع هاتف OnePlus 12 بسعر يبدأ من 800 دولار.

أيهما تختار؟

يأتي OnePlus 12 بتصميم أنيق ويتمتع بأداء قوي ويضم شاشة مشرقة ويُباع بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus بمقدار يبلغ 200 دولار. فإذا كنت تريد هاتفًا يتمتع بمواصفات قوية وتصميم أنيق دون أن يكون سعره مرتفعًا جدًا فاختر OnePlus 12.

أما هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus فيُباع بسعر مرتفع، لكنه يمتاز بمزايا لن تجدها في معظم الهواتف الحديثة الرائدة، وأبرزها: مزايا الذكاء الاصطناعي، ودعم تحديثات نظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات، وهذه المزايا قد تجعل العديد من الأشخاص يفكرون في اختياره بدلًا من هاتف ون بلس.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 Plus و OnePlus 12:

OnePlus 12 Galaxy S24 Plus المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأخضر، والأسود، والفضي. الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 220 جرامًا. 197 جرامًا. السعر يبدأ من 800 دولار . يبدأ من 1000 دولار