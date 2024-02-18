مبيعات قطاع أشباه الموصلات العالمي تصل إلى 526.8 مليار دولارٍ في عام 2023

شهد قطاع أشباه الموصلات العالمي انخفاضًا في مبيعاته بقيمة تبلغ 47 مليار دولارٍ تقريبًا لتصل القيمة الإجمالية إلى مبلغ قدره 527 مليار دولارٍ في عام 2023، وفقًا لتقديرات جمعية صناعة أشباه الموصلات (SIA).

مع أن هذا الانخفاض يعد هبوطًا حادًا مقارنة بعام 2022، فإن الإحصائيات تؤكد أن المبيعات انتعشت من جديد في النصف الثاني من عام 2023، الأمر الذي يدل على حدوث تعافٍ قوي وتوقعات إيجابية للمستقبل القريب في قطاع أشباه الموصلات العالمي.

وقد أنتج قطاع أشباه الموصلات رقاقات بقيمة تبلغ 526.8 مليار دولارٍ في عام 2023، بانخفاض يصل إلى 8.2% مقارنة بعام 2022 الذي حقق مبيعات بقيمة تبلغ 574.1 مليار دولارٍ.

وعُزيَ ضعف مبيعات الرقاقات في النصف الأول من عام 2023 إلى خفض الشركات من معدل إنتاج أجهزة الحواسيب الشخصية وقطع الإلكترونيات الاستهلاكية، إلخ.

وفي غضون ذلك، قفزت مبيعات الرقاقات في الربع الرابع من عام 2023 إلى مبلغ قدره 146 مليار دولارٍ، بزيادة تصل إلى 11.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 وبنسبة عليا تصل إلى 8.4% في الربع الثالث من عام 2023.

كما انتهى شهر ديسمبر أيضًا بنتائج إيجابية إذ وصلت المبيعات إلى مبلغ قدره 48.6 مليار دولارٍ، بزيادة تصل إلى 1.5% عن شهر نوفمبر.

وفيما يتعلق بفئات المنتجات، تصدّرت منتجات وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوم ومصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة (FPGA) والأجهزة المماثلة التي تعالج البيانات، المبيعات بإيرادات بلغت 178.5 مليار دولارٍ، مما يجعلها الفئة الكبرى في الصناعة إذ تتفوق مبيعاتها على الفئات الأخرى.

وتليها فئة الذاكرة بإيرادات تبلغ 92.3 مليار دولارٍ، وهو ما نتج عن انخفاض أسعار ذاكرة 3D NAND وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في النصف الأول من عام 2023.

وشهدت مبيعات وحدات التحكم الدقيقة (MCU) زيادة ملحوظة بلغت 11.4%، في حين بلغت مبيعات الدارة المتكاملة للسيارات (IC) نسبة تصل إلى 23.7%، ووصلت إيرادات وحدات التحكم الدقيقة إلى مبلغ قدره 27.9 مليار دولارٍ، ووصلت إيرادات الدارة المتكاملة للسيارات إلى مستوى قياسي جديد بلغ قدره 42.2 مليار دولارٍ.