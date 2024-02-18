كيف تحذف سجل محادثاتك مع روبوت Gemini من جوجل لحماية خصوصيتك؟

يُعدّ روبوت (Gemini) من جوجل واحدًا من أفضل روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليًا، إذ يمتاز بأنه سريع وأصبح يقدم إجابات أكثر دقة بمرور الوقت.

كما كشفت جوجل يوم الجمعة الماضي عن التحديث الأول للنموذج الذي يعمل به الروبوت، والذي يحمل اسم (Gemini 1.5 Pro)، والذي وصفته الشركة بأنه يقدم أداءً محسنًا بنحو كبير، لأنه قادر على معالجة كميات هائلة من المعلومات دفعة واحدة.

ولكن هل تعرف كمّ البيانات والمعلومات التي يجمعها روبوت (Gemini) عنك، على الرغم من تطوره وتميزه عن الروبوتات المنافسة، وهل سألت نفسك من قبل؛ ماذا يحدث لمحادثاتك مع الروبوت، على سبيل المثال: هل تحتفظ بها جوجل، هل يطلع عليها مراجعون؟ سنقدم لك في هذا المقال إجابات عن هذه الأسئلة، بالإضافة إلى آلية حذف سجل المحادثات لحماية خصوصيتك؟



أولًا؛ ما البيانات التي تجمعها جوجل عند استخدام روبوت Gemini؟

أوضحت جوجل في مستند دعم نشرته يوم 9 من فبراير الجاري سياسة جمع البيانات التي تتبعها مع مستخدمي تطبيقات Gemini، وتشمل هذه التطبيقات، التالي:

إصدار تطبيق Gemini عبر الويب (gemini.google.com).

إصدار تطبيق Gemini للأجهزة الذكية، ويشمل ذلك: تطبيق Gemini الجديد المتاح لأجهزة أندرويد في جوجل بلاي، وعلامة تبويب Gemini في تطبيق Google المتاح لمستخدمي نظام التشغيل iOS من آبل.

وأوضحت جوجل أنه عند تفاعلك مع (تطبيقات Gemini) تجمع البيانات التالية عنك:

المحادثات.

الموقع الجغرافي.

الملاحظات.

معلومات الاستخدام.

وإذا غيرت المساعد الرقمي في جهاز أندرويد من مساعد جوجل إلى Gemini، ستعالج جوجل معلومات إضافية لفهم طلباتك والرد عليك وتقديم المساعدة لك دون الحاجة إلى لمس الجهاز.

ثانيًا؛ ما المدة التي تحتفظ فيها جوجل بمحادثاتك مع روبوت Gemini؟

أشارت جوجل في مستند الدعم إلى أنها تولي أهمية كبيرة للخصوصية، ولا تبيع معلوماتك الشخصية لأي جهة خارجية، ولكنها في الوقت نفسه تختار عينة من محادثاتك مع الروبوت ليطلع عليها مراجعون بشريون ويصنفوها ويعالجوها من أجل تحسين الخدمة، وتحتفظ بها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بنحو منفصل عن حسابك في جوجل، إذ تستخدم أدوات آلية لحذف المعلومات التي تحدّد هويتك الشخصية، مثل: عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف.

وعندما يكون سجل نشاطك في تطبيقات Gemini غير مفعّل، تحتفظ جوجل بمحادثات حسابك لمدة تصل إلى 72 ساعة، لتستخدمها في الرد على محادثتك استنادًا إلى السياق، وللحفاظ على سلامة وأمان هذه التطبيقات وتحسين أدائها، ولهذا الغرض، تحتاج جوجل إلى تخزين الردود لمدة 72 ساعة حرصًا على توفّر بيانات عملياتها الخلفية في حال حدوث عطل محتمل في أنظمتها.

ثالثًا؛ كيف تحذف سجل محادثاتك مع روبوت Gemini؟

عند استخدام روبوت Gemini، ستُحفظ كل محادثة تبدؤها معه في سجل الدردشة، ولحذف محادثة واحدة من خلال واجهة الروبوت، سيستغرق الأمر منك مجرد ثوانٍ، فكل ما عليك فعله، هو اتباع الخطوات التالية:

بمجرد انتهاء المحادثة مع روبوت Gemini، مرر مؤشر الماوس فوق عنوان هذه المحادثة الذي يظهر في الشريط الجانبي الأيسر.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث التي تظهر بجوار عنوان المحادثة، ثم اضغط على خيار (حذف) Delete.

ستظهر لك نافذة منبثقة تطلب تأكيد الحذف، اضغط على خيار (حذف) Delete، الذي يظهر فيها مرة أخرى.

ولكن لحذف عدة محادثات مرة واحدة، أو حذف المحادثات كلها، يمكنك الانتقال إلى صفحة نشاطك في تطبيقات Gemini، حيث يمكنك إدارة بياناتك وحذفها، وللقيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على خيار (النشاط) Activity الذي يظهر في أسفل الشريط الجانبي الأيسر.

ستنتقل إلى صفحة سجل نشاطك في تطبيقات Gemini، حيث يمكنك مراجعة طلباتك، وحذف جميع المحادثات خلال مدة زمنية محددة، أو حذف سجل نشاطك بالكامل، أو تغيير إعدادات الحذف التلقائي.

لحذف جميع المحادثات خلال مدة زمنية محددة، توجه إلى خيار (حذف) Delete، حيث ستجد بجواره سهم قائمة منسدلة، اضغط عليه، ستظهر لك أربعة خيارات وهي: الساعة الماضية أو اليوم الماضي أو طول الوقت أو إطار زمني مخصص.

اختر المدة الزمنية التي تريد حذف محادثاتك فيها، وإذا كنت تريد حذف محادثاتك نهائيًا، فاختر (طول الوقت) All Time.

كما يسمح لك خيار الإطار الزمني المخصص بتعيين نطاق بين تاريخين محددين، على سبيل المثال: يمكنك اختيار أسبوع معين أو شهر معين.

لتغيير إعدادات الحذف التلقائي لنشاطك في Gemini، اضغط على خيار (حذف النشاط الأقدم من) Deleting activity older than. سيظهر لك ثلاثة خيارات، وهي: ثلاثة أشهر، أو 18 شهرًا – الخيار الافتراضي – أو 36 شهرًا كإطار زمني للحذف التلقائي، أو يمكنك ببساطة إلغاء الاشتراك في حذف بياناتك تلقائيًا، بتحديد خيار (لا تحذف النشاط تلقائيًا) Don’t auto-delete activity.