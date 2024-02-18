سماعات آبل AirPods Max 2 القادمة.. إليك المواصفات والمزايا المُتوقعة

AirPods Max هي أغلى السماعات اللاسلكية من آبل، وهي السماعات الوحيدة التي توضع فوق الرأس وأكبر السماعات اللاسلكية حجمًا من آبل. وتُباع AirPods Max بسعر قدره 549 دولارًا، وتُعدّ من أغلى السماعات اللاسلكية المتوفرة في الأسواق.

تحتوي هذه السماعة على العديد من المزايا المتقدمة لتوفير تجربة استماع مثالية، وتمتاز بتصميمها الأنيق وألوانها الجميلة، وكانت آبل قد كشفت عن الجيل الأول منها في نهاية عام 2020، ومنذ ذلك الحين لم تحدثها الشركة بأي إصدار لاحق، في حين شهدت طرز AirPods الأخرى عدة ترقيات.

من المُتوقع إصدار الجيل الثاني من AirPods Max في نهاية عام 2024، وهناك العديد من الشائعات المتعلقة بالمواصفات والمزايا الخاصة بهذه السماعات، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- توفر ألوان جديدة:

يتوفر الجيل الأول من سماعات آبل AirPods Max بخمسة ألوان، هي: الفضي (Silver)، والرمادي (Space Gray)، والأزرق (Sky Blue)، والوردي (Pink)، والأخضر (Green). وكما هي الحال مع أجهزة آبل الأخرى مثل: حواسيب ماك بوك، وهواتف آيفون وأجهزة آيباد تُغير آبل عادةً خيارات الألوان مع كل طراز جديد تطلقه، ومن المتوقع أن تُطلق آبل ألوانًا قريبة من الألوان التي سيتوفر منها هاتف iPhone 16، نظرًا إلى أن موعد إطلاقه سيكون قريبًا من موعد إطلاق السماعات.

2- تغيير منفذ الشحن إلى منفذ من نوع USB-C:

من المتوقع أن تُطلق آبل الجيل الثاني من AirPods Max 2 مع منفذ من نوع USB-C، وقد كان هاتف iPhone 15 أول هاتف من آبل يضم منفذًا للشحن من نوع USB-C وتأتي سماعات AirPods Pro 2 أيضًا مع منفذ من النوع ذاته، ومن المتوقع أن يكون الجيل الثاني من AirPods Max 2 هو الجهاز التالي من آبل الذي يحصل على منفذ للشحن من نوع USB-C.

3- تحسينات في الأداء:

من غير المتوقع أن يحصل الجيل الثاني من سماعات AirPods Max على الكثير من التحسينات والترقيات مقارنةً بالجيل الأول، وفقًا لمارك جورمان.

لكن من المُتوقع أن يعمل الجيل الثاني من AirPods Max بشريحة H2 من آبل، وهذا يعني تحسينات في وضع الشفافية (Transparency mode)، ويشمل ذلك وضع الشفافية التكيفية (Adaptive Transparency) المتوفر في طراز AirPods Pro 2.

هناك أيضًا مزية (Conversation awarenes) المتوفرة في طراز AirPods Pro 2 التي تكتشف أنك بدأت بمحادثة شخص معين وتُخفض الصوت الذي تستمتع إليه تلقائيًا، بالإضافة إلى دعم معيار Hi-Res للبث الصوتي العالي الجودة.

4- عمر البطارية:

يمكن أن تُحسّن آبل عمر البطارية لسماعات AirPods Max 2 بالإضافة إلى دعم مقاومة العرق والماء مثل بعض طرز AirPods الأخرى.

يستمر الجيل الأول من سماعات AirPods Max بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة بشحنة واحدة، وفي حال شحن السماعة لمدة خمس دقائق ستحصل على ساعة ونصف من وقت الاستماع.

تتمتع بعض السماعات المُنافسة بعمر بطارية أطول من 20 ساعة، لذا فهناك احتمال أن تُحسّن آبل عمر البطارية في طراز AirPods Max الجديد.

5- السعر:

زادت آبل سعر العديد من منتجاتها خاصة على الصعيد الدولي، لذلك من غير المتوقع أن يكون الجيل الثاني من سماعات AirPods Max أقل سعرًا من الجيل الأول، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة طفيفة في السعر بسبب المزايا الجديدة أو مواد التصنيع المُحسّنة.

6- تاريخ الإصدار المُتوقع:

في شهر يناير 2023، قال المحلل مينج تشي كو أنه يعتقد أن شركة آبل ستطلق AirPods Max 2 في نهاية عام 2024، ومنذ ذلك الحين، لم نسمع الكثير عن تاريخ الإطلاق، باستثناء ما كتبه مارك جورمان من Bloomberg في نوفمبر 2023، فقد كتب أن شركة آبل أطلقت الجيل الأول من AirPods Max في ديسمبر 2020، لذا من المحتمل أن تُطلق الجيل الثاني في شهر ديسمبر 2024، لكن ذلك ليس مؤكدًا.