سدايا تعلن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من برنامج “مبرمجي ذكاء المستقبل”

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من برنامج (مبرمجي ذكاء المستقبل) لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

مزايا برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل:

يتميز برنامج (مبرمجي ذكاء المستقبل) بتوفيره محتوى علميًا طورته سدايا واعتمدته وزارة التعليم ليناسب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية؛ لتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي، ويُقدم هذا البرنامج عبر الإنترنت من خلال منصة تفاعلية طُورت خصوصًا لتعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي لهذه الفئات العمرية بصورة بسيطة وممتعة. كما يتيح البرنامج للمعلمين المهتمين بالذكاء الاصطناعي الفرصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في هذا المجال.

استهداف 5 آلاف طالب وطالبة في الدفعة الخامسة:

من المقرر أن ينطلق البرنامج لهذه الدفعة يوم السبت الموافق 2 من مارس 2024 (عبر الإنترنت)، مستهدفًا 5 آلاف طالب وطالبة في المملكة العربية السعودية من أصل 30 ألفًا لجميع الدفعات؛ لتطوير قدراتهم وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي، حيث يُقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

المجالات الرئيسية للبرنامج:

كيفية التسجيل في برنامجي مبرمجي ذكاء المستقبل:

سيكون التسجيل في البرنامج متاحًا حتى يوم الخميس الموافق 29 من فبراير 2024، ويمكنك التسجيل عبر هذا الرابط.

#سدايا تعلن عن فتح باب التسجيل للدفعة الخامسة من برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل؛ لتطوير قدرات طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية. للتسجيل: https://t.co/l5VdfDpb63 pic.twitter.com/vDJ9jj7TYp — SDAIA (@SDAIA_SA) February 17, 2024

وقد أعلنت الهيئة بدء تدريب هذه الدفعة يوم 2 من مارس 2024 وحتى 12 من مارس 2024، حيث يمتد التدريب لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يوميًا بإجمالي 25 ساعة تدريبية. ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من (سدايا)، ووزارة التعليم السعودية.

ويُعدّ هذا البرنامج من مبادرات (سدايا) الرامية إلى رفع مستوى الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وبناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة تُقدَّم وفق أحدث الممارسات العالمية.