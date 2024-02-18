ريديت تبيع محتوى مستخدميها لتدريب الذكاء الاصطناعي

تسمح ريديت لشركة ذكاء اصطناعي كبيرة غير مسماة بالوصول إلى منصة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في صفقة ترخيص جديدة، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وكتبت بلومبرغ أن الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار سنويًا لا يزال من الممكن أن تتغير إذ إن خطط منصة التواصل الاجتماعي للاكتتاب العام لا تزال قيد التنفيذ.

وكانت معظم شركات الذكاء الاصطناعي حتى وقت قريب تدرب نماذجها على بيانات من شبكة الإنترنت دون الحصول على إذن.

وثبت أن هذا أمر مشكوك فيه من الناحية القانونية، مما دفع الشركات إلى محاولة الحصول على بيانات على أسس ثابتة.

ومن غير المعروف من هي الشركة التي أبرمت معها ريديت الصفقة، مع أنها تزيد قليلًا على الصفقة السنوية البالغ قدرها 5 ملايين دولار التي يقال إن OpenAI تقدمها لناشري الأخبار مقابل البيانات.

وتسعى آبل أيضًا إلى إبرام صفقات لعدة سنوات مع شركات الأخبار الكبرى التي قد تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار على الأقل، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

وتأتي هذه الأخبار أيضًا في أعقاب قصة نشرتها صحيفة واشنطن بوست في شهر أكتوبر مفادها أن ريديت هددت بمنع وصول زواحف بحث جوجل ومايكروسوفت في حال عدم التوصل إلى صفقة مع شركات الذكاء الاصطناعي.

ونجحت ريديت في العام الماضي في تخطي الاحتجاج الكبير في تاريخها بعد أن تسببت التغييرات في أسعار الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية في توقف تطبيقات ريديت الشعبية.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، حققت ريديت إيرادات تزيد على 800 مليون دولار في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 20 في المئة تقريبًا مقارنةً برقم عام 2022، مع أن الإيرادات لا تزال منخفضة بمقدار 200 مليون دولار مقارنةً بهدف المليار دولار الذي حددته قبل عامين.

وبحسب ما ورد نُصحت المنصة بالسعي إلى الحصول على تقييم قدره 5 مليارات دولار عندما تفتح أبوابها للاستثمار العام، وهو أمر من المتوقع أن يحدث في شهر مارس.

وتعد اتفاقية ريديت مع شركة الذكاء الاصطناعي بمنزلة نموذج للعقود المستقبلية ذات الطبيعة المماثلة.

وتساعد موجة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح عالم الشركات ريديت في الاستفادة من حماس المستثمرين للتكنولوجيا وتعزيز الاكتتاب العام الأولي.