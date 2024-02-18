الرياض تستضيف المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم “ليب” في مارس المقبل

تستضيف مدينة الرياض فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم (ليب) LEAP، وذلك خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 من مارس 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار (آفاق جديدة).

وينظم الدورة الثالثة من المؤتمر كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وتشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين منهم: أرفيند كريشنا؛ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (IBM)، وأنطونيو نيري؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Hewlett Packard Enterprise)، وإريك يوان؛ الرئيس التنفيذي لشركة زووم، والعديد من المتحدثين.

منصات ومسارح متعددة:

تضم الدورة الثالثة من مؤتمر ليب عددًا من المنصات والمسارح، منها: المنصة الرئيسة التي تُناقش مواضيع (ويب 3) WEB 3، وإستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية.

كما يحتضن المؤتمر منصة المستثمرين، وعددًا من المسارح مثل: التقنيات التعليمية، وتقنيات التجارة بالتجزئة، والتقنيات المالية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، وطاقة المستقبل، والمدن الذكية.

منصة (ديب فيست) DeepFest:

يضم المؤتمر في نسخته هذا العام منصة (ديب فيست) DeepFest، التي تعود مجددًا بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تحت شعار (الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال)، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة عارضة، حيث تتناول المنصة في كل يوم موضوعًا في الذكاء الاصطناعي.

ستتطرق مواضيع اليوم الأول إلى بدايةِ الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، فيما سيُظهر اليوم الثاني إنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ويتناول اليوم الثالث دور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتختتم المنصة يومها الأخير حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.

مشاركة كبرى الشركات التقنية في العالم:

يُشارك في الدورة الثالثة من مؤتمر ليب أكثر من 1800 جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوراكل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وIBM، وعلي بابا، وهواوي، وغيرها من الشركات.

وعبّر معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي؛ نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن سعادته قائلًا: “نرحب بقادة الفكر والمؤثرين والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم في ليب الحدث التقني الأكثر حضورًا”.

وأضاف: “هذه الدورة من مؤتمر ليب تأتي في عصر تتسارع فيه المتغيرات، ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول حاسمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لذلك سيحتضن المؤتمر 10 مسارح تناقش كافة الجوانب التقنية ومن أبرزها الصحة والتعليم والتجارة الإلكترونية”.

ومن جهته أشار متعب القني؛ الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز إلى أهمية المؤتمر قائلًا: “نحن حريصون على تقديم تجربة مميزة للزوار، لذلك سنستضيف في هذه الدورة أهم المتحدثين والخبراء التقنيين على مستوى العالم”.

وأضاف: “لقد نشأ ليب ليكون مؤثرًا في التقنية على مستوى العالم، لذلك سيجمع المؤتمر في هذه الدورة كبرى الشركات التقنية مع الشركات الناشئة والمستثمرين تحت سقفٍ واحد، الأمر الذي قد ينتج عنه استثمارات واتفاقيات عديدة في المستقبل”.