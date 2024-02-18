“البحر الأحمر الدولية” توفر سرعات إنترنت غير مسبوقة عالميًا بالطاقة المتجددة

أعلنت شركة (البحر الأحمر الدولية)؛ المطورة لأكثر الوجهات السياحة المتجددة طموحًا في العالم، اليوم تميّز وجهتها الرئيسية بسرعات إنترنت متنقلة فائقة السرعة وغير مسبوقة عالميًا لتوفير تجربة استثنائية لضيوفها.

إذ أظهرت نتائج اختبار سرعة اتصال الإنترنت في الربعين الثالث والرابع من عام 2023 عبر منصة (Speedtest by Ookla) – التي تقيس مؤشر الأداء وتصنف سرعات الإنترنت المتنقل والثابت عالميًا حسب البلد والمدينة – أن متوسط سرعة التحميل في كافة أنحاء وجهة (البحر الأحمر) بلغت 696.37 ميجابت في الثانية، وهي تُعدّ أسرع بنسبة تبلغ 86% من أعلى المدن تصنيفًا على مستوى العالم لشهر ديسمبر 2023.

تقديم تجارب سياحية فريدة:

أوضح الدكتور أحمد السحيلي؛ رئيس قطاع التقنية في (البحر الأحمر الدولية)، أن شبكة الجيل الخامس العالي السرعة (Gigabit 5G) تمكن الزوار من التواصل ومشاركة تجاربهم لحظة بلحظة، كما تمكن الشركة من تقديم تجارب سياحية فريدة بكل سلاسة، من لحظة وصول الزائرين إلى المطار وفي المنتجعات، وحتى أثناء وجودهم خارج المنتجعات لاستكشاف طبيعة وجهاتنا الخلابة.

وقد أجرت الشركة أكثر من 100 عملية تفعيل وترقية لخدمات الجيل الرابع والجيل الخامس العالي السرعة (Gigabit 5G) لأبراج الاتصالات في جميع أنحاء وجهة (البحر الأحمر)، ووجهة (أمالا) والطرق التي تربطها بالتعاون مع شركة زين السعودية وشركة الاتصالات السعودية، وشركة موبايلي.

وامتد التعاون إلى إنشاء أبراج جديدة ذات تصاميم مبتكرة، لتمتزج بنيتها التحتية مع البيئة المحيطة بنحو مميز، بالإضافة إلى ترقية الأبراج الحالية التي تخدم الطرق السريعة ومختلف الطرق في مناطق المشاريع، مع الالتزام بمعيار الشركة البيئية الصارمة من خلال تشغيل الشبكة بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

يمكن لزوارنا الآن تجربة سرعة اتصال 5G غير مسبوقة عالميًا في #وجهة_البحر_الأحمر، وذلك طبقًا لتقرير مستقل من المرجعية العالمية @Speedtest. البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لدينا مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100% لتقدم تجارب رقمية لا مثيل لها.#للإنسان_والطبيعة — البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR) February 18, 2024

وتعليقًا على ذلك؛ قال السحيلي: “نفخر بنجاحنا في إعادة تعريف السياحة البيئية الفاخرة من خلال إدماج شبكات الاتصال بالإنترنت والتقنيات الذكية مع التزامنا بالاستدامة والحفاظ على البيئة، ويشكل نجاح وجهة (البحر الأحمر) في توفير سرعات إنترنت أعلى من أسرع مدينة في العالم، دليلًا دامغًا على أن الاستدامة لا تشُكل عائقًا أمام الأداء”.