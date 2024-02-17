Patriot تكشف عن قرص Viper PV553 SSD M.2 بتصميم جديد

كشفت شركة Patriot عن قرص Viper PV553 كأول قرص SSD M.2 من هذه الشركة يعمل بواجهة الاتصال PCIe 5.0 x4 ليستهدف اللاعبين والمستخدمين عامة.

ويستخدم قرص Viper PV553 SSD M.2 مبردًا هوائيًا بتصميم جديد مصنوع من الألمنيوم مع مروحة تضخ الهواء بقوة نحو زعانف الألمنيوم لتبريد القرص وللحصول على أداء ثابت أثناء أعباء العمل المتواصلة.

كما يعتمد هذا القرص على ذاكرة ميكرون 3D TLC NAND العالية الأداء مع 232 طبقة، ويعتمد أيضًا على وحدة التحكم في الذاكرة PS5026-E26 من شركة Phison.

فيما يتعلق بالأداء، أكدت شركة Patriot أن هذا القرص القادم بإصدار 2 تيرابايت و4 تيرابايت يستطيع أن يعمل بسرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 12.4 جيجابايت/ الثانية وسرعة كتابة متسلسلة تصل إلى 11.8 جيجابايت/ الثانية، ويأتي مع سرعة قراءة وكتابة عشوائية تصل إلى 1.4 مليون عملية إدخال وإخراج/ الثانية.

أما طراز 1 تيرابايت فهو أبطأ بقليل إذ يأتي بسرعة قراءة تصل إلى 11.7 جيجابايت/ الثانية وسرعة كتابة تصل إلى 9.5 جيجابايت/ الثانية، مع سرعة قراءة عشوائية تصل إلى 1.3 مليون عملية إدخال وإخراج/ الثانية وسرعة كتابة عشوائية تصل إلى 1.4 مليون عملية إدخال وإخراج/ الثانية.

ويعد قرص Viper PV553 SSD M.2-2280 متوافقًا مع جميع أجهزة الحواسيب المكتبية، إذ يأتي طراز Viper PV553 من شركة Patriot مزودًا بمبردٍ هوائيٍ قادرٍ على تبديد قرابة 11 واطًا من الطاقة الحرارية بسهولة.

اللافت أن هذا المبرد المصنوع من الألمنيوم يغطي وحدة التحكم في الذاكرة، ورقاقات الذاكرة 3D TLC NAND، ويأتي مع مروحة لضخ الهواء، ووسادات حرارية على كلا جانبي القرص، وغطاء مصنوع من الألمنيوم الذي يعمل على توجيه الهواء الناتج عن المروحة ودفعه نحو زعانف المبرد لتحسين درجات حرارة القرص.

وفي الواقع، تقول شركة Patriot إن المبرد يضمن بقاء درجة حرارة القرص قرابة 45 درجة مئوية في ظروف درجة حرارة الغرفة العادية.

في الوقت نفسه، لا يعد قرص Viper PV553 SSD M.2 أسرع أقراص شركة Patriot، فقد عرضت الشركة في الآونة الأخيرة قرص Viper PV573 SSD M.2 الذي يستخدم ذاكرة 3D TLC NAND بمعدل نقل بيانات يصل إلى 2400 ميجا عملية نقل/ الثانية (MT/s)، ويأتي بسرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 14 جيجابايت/ الثانية وبسرعة كتابة متسلسلة تصل إلى 12 جيجابايت/ الثانية.

أخيرًا، يأتي قرص Viper PV553 SSD M.2 بحجم قدره 1 تيرابايت و2 تيرابايت و4 تيرابايت، ومن المتوقع أن يتوفر في الأسواق قريبًا مع ضمان لمدة 5 سنوات.