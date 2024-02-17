OpenAI تكمل صفقة تقدر قيمتها بثمانين مليار دولار

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن OpenAI أكملت صفقة تقدِّر قيمة شركة الذكاء الاصطناعي بثمانين مليار دولار أو أكثر، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمتها في أقل من 10 أشهر.

وتبيع الشركة الأسهم الحالية في ما يسمى بعرض المناقصة بقيادة شركة المشاريع Thrive Capital.

وتتيح الصفقة للموظفين بيع أسهمهم في الشركة، بدلًا من جولة التمويل التقليدية التي من شأنها جمع الأموال للعمليات التجارية.

وتعد OpenAI الآن واحدة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتفعة القيمة في العالم، بعد بايت دانس وسبيس إكس، وذلك وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة تعقب البيانات CB Insights.

وتعد هذه الصفقة مثالًا آخر على طريقة عقد الصفقات في وادي السيليكون التي تضخ الأموال في عدد قليل من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتأتي الصفقة في وقت حرج للشركة، مما يمنحها الثقة بعد عام من الجدل.

وأقال مجلس إدارة الشركة في شهر نوفمبر سام ألتمان؛ لأن المجلس فقد الثقة بقيادته، وتسببت الإقالة بأسبوع من الفوضى، إذ هدد الموظفون بالاستقالة تضامنًا مع ألتمان.

وعاد ألتمان إلى منصبه واستقال العديد من أعضاء مجلس الإدارة.

وعينت OpenAI شركة المحاماة WilmerHale لمراجعة تصرفات مجلس الإدارة، وذلك في محاولة لحل الاضطرابات التي شهدها العام الماضي. ومن المتوقع أن تنتهي WilmerHale من تقريرها مطلع العام الجاري.

ووافقت الشركة على صفقة مماثلة في أوائل العام الماضي.

ووافقت شركات رأس المال الاستثماري Thrive Capital و Sequoia Capital و Andreessen Horowitz و K2 Global على شراء أسهم OpenAI في عرض المناقصة، مما قدر قيمة الشركة حينها بنحو 29 مليار دولار.

ويتوق المستثمرون إلى ضخ الأموال في شركات الذكاء الاصطناعي. واستثمرت مايكروسوفت في شهر يناير الماضي 10 مليارات دولار في OpenAI، ليصل إجمالي استثماراتها في الشركة الناشئة إلى 13 مليار دولار.

وكانت OpenAI على وشك الانتهاء من إتمام صفقتها الجديدة في شهر نوفمبر، عندما أقال مجلس الإدارة ألتمان فجأة.

وخيمت الصفقة المحتملة على جهود ألتمان للتفاوض بخصوص عودته إلى الشركة في الأسبوع الذي تلا ذلك.

ووقّع أكثر من 700 موظف، من موظفي الشركة البالغ عددهم نحو 770 موظفًا، عريضةً تطالب بإعادة ألتمان إلى منصبه.