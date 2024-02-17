OpenAI تفشل في تسجيل العلامة التجارية GPT

تحاول OpenAI منع الشركات الأخرى من استخدام الاختصار GPT منذ أن أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي ChatGPT أول مرة في شهر نوفمبر 2022، وهو روبوت دردشة أثار اهتمام العالم بالتكنولوجيا وأطلق سباق تسلح الذكاء الاصطناعي.

ويرفض مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية منح الشركة حقوق ملكية الاختصار GPT.

وتجدد الرفض هذا الشهر، وقال مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية في القرار النهائي الذي صدر في الأسبوع الماضي إنه يرفض التماس OpenAI لتسجيل علامة تجارية لاختصار GPT لأن هذا الاختصار كان وصفيًا فقط ولم يقدم سوى تفاصيل عن ميزة أو خاصية لمنتج الشركة.

ويعبر اختصار GPT عن المحول التوليدي المدرب سابقًا، وهو عبارة عن مجموعة من نماذج الشبكات العصبونية التي يمكنها إنشاء نصوص وصور بطريقة تشبه طريقة الإنسان.

وكانت OpenAI تعارض تأكيد مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بأن اختصار GPT هو كلمة وصفية لعدة أشهر.

وحاججت في شهر نوفمبر بأنه من غير المرجح أن يعرف المستهلك العادي أن GPT هو اختصار لعبارة المحول التوليدي المدرب سابقًا.

وقال محامو OpenAI: “هذه الصياغة لفظية وتستخدم مصطلحات خاصة بعالم الذكاء الاصطناعي لن يفهمها المستهلك العادي. إذا مشيت في الشارع وسألت عينة من الأفراد عن معنى GPT، فلن يعرف الكثيرون أن هذا الاختصار هو اختصار لعبارة المحول التوليدي المدرب سابقًا”.

ورفض مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية هذه الحجة، وقال في قراره الذي اتخذه في شهر فبراير إنه من الواضح أن العديد من المستهلكين أصبحوا يربطون GPT بمنتجات وتقنيات معينة.

وقال مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية: “عدم معرفة المستهلكين بالكلمات الأساسية للاختصار لا تغير من حقيقة أن المشترين المعنيين قد تكيفوا مع إدراك أن مصطلح GPT يستخدم بطريقة شائعة فيما يتعلق بالبرمجيات لتحديد نوع معين من البرامج التي تتميز بتقنية السؤال والإجابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي”.

ومضى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية ليقول إنه يرفض التماس OpenAI لمنع الشركة من خنق المنافسة في صناعتها ومنعها من رفع دعاوى قضائية بخصوص انتهاك العلامات التجارية.

وأضاف: “يجب أن تتمتع الشركات والمنافسون بحرية استخدام اللغة الوصفية عند وصف سلعهم أو خدماتهم للجمهور في المواد الإعلانية والتسويقية”.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرفض فيها مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية طلب OpenAI من أجل تسجيل العلامة التجارية GPT.

وقد رفض مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية سابقًا التماس الشركة في شهر مايو 2023.

ولا يعد هذا الرفض بمنزلة نهاية الطريق، إذ تستطيع OpenAI أن تطالب مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بإعادة النظر في قراره أو تقديم استئناف إلى مجلس استئناف ومحاكمة العلامات التجارية.