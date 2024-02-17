MINISFORUM تقدم أول حاسوب محمول من فئة 3 في 1 بمعالج Ryzen 7 8840U

كشفت شركة MINISFORUM رسميًا عن جهازها الجديد V3، وهو أول جهاز من أجهزة الحواسيب الهجينة في العالم يعتمد على معالج AMD Ryzen 7 8840U. ويمكن أن يعمل هذا الحاسوب كجهاز لوحي، أو حاسوب محمول، أو شاشة خارجية، ولهذا السبب تصفه MINISFORUM بجهاز من فئة 3 في 1.

ويستطيع هذا الحاسوب الهجين أن يقدم مستوى أداء مشابه لأجهزة الحواسيب المحمولة من الفئة المتوسطة؛ نظرًا إلى أن هذا الحاسوب يحتوي على معالج بثمانية نويات.

ومن مزايا هذا الحاسوب الهجين قدومه بشاشة LCD اللمسية القابلة للفصل بحجم قدره 14 بوصة وبدقة عرض قدرها 2560 × 1600 بكسل، وبمعدل سطوع يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، ومساحة ألوان P3 بنسبة قدرها 100%، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 16:10، ومعدل تحديث متحرك قدره 165 هرتزًا.

ويأتي الحاسوب مع القلم الرقمي العالي الجودة، ويضم جميع المستشعرات والمزايا الشائعة للحواسيب اللوحية، مثل الكاميرا الخلفية التي تأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة قدرها 2 ميجابكسل ومستشعر بصمة الإصبع.

ويضم حاسوب MINISFORUM V3 معالج AMD Ryzen 7 8840U القادم مع 8 نويات و16 خيطًا، ويعمل بتردد قياسي يصل إلى 3.30 جيجاهرتز، وتردد معزز يصل إلى 5.10 جيجاهرتز، بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 28 واطًا، مع وحدة معالجة الرسوم Radeon 780M المدمجة، وذاكرة LPDDR5 بتردد قدره 6400 ميجاهرتز وبحجم قدره 32 جيجابايت، بالإضافة إلى قرص تخزين SSD M.2 2280 بحجم قدره 2 تيرابايت.

وصنع هذا الحاسوب الهجين من مادة المغنيسيوم المصبوب ليكون قادرًا على تحمل الصدمات. ولضمان أداء ثابت في ظروف العمل الشديدة عززت MINISFORUM نظام التبريد في هذا الحاسوب بأربعة أنابيب نحاسية ومروحتين، ومن النادر أن نرى نظام تبريد كهذا في الحاسوب الهجين.

ويأتي الحاسوب الهجين MINISFORUM V3 مع دعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3، ومنفذي USB4، ومنفذ V-Link (منفذ USB-C يعمل مثل منفذ DisplayPort)، وقارئ بطاقات ذاكرة SD UHS-II، ومنفذ صوت قدره 3.5 ملم، ويبلغ وزنه قرابة 946 جرامًا من دون لوحة المفاتيح.

أخيرًا، يتوقع أن تكشف شركة MINISFORUM عن سعر هذا الحاسوب الهجين في شهر مارس القادم.