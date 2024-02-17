Epic Games تخطط للعودة إلى iOS في أوروبا

تقترب Epic Games خطوة واحدة من افتتاح متجر ألعابها لنظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الشركة المطورة للعبة فورتنايت أن آبل أعادت حساب المطور التابع لها، مما يعني أنها قادرة على السماح للمستخدمين بتنزيل فورتنايت عبر أجهزة آيفون مرة أخرى.

وكانت Epic Games قد أعلنت أول مرة عن خططها لجلب متجر ألعابها إلى نظام التشغيل iOS في شهر يناير، مع أنه لم يكن من الواضح إذا كانت آبل قد تعيد لها حسابها للمطور.

وسحبت آبل في عام 2020 حساب المطور من Epic Games بعد أن بدأت الشركة باستخدام خيارها للدفع داخل التطبيق في إصدار iOS من فورتنايت، مما أثار معركة قانونية طويلة بخصوص إذا كان سلوك آبل مخالفًا للمنافسة.

وظلت آبل ترفض إعادة حساب المطور للشركة حتى بعد انتهاء المحاكمة، وعدم ظهور فائز واضح من الشركتين.

وتغيرت الأمور الآن بعد أن نفّذ الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية.

وتجبر القواعد الجديدة آبل على فتح نظام iOS البيئي لمتاجر التطبيقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وتقول Epic Games إنها تخطط لفتح متجرها لنظام iOS في الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، في منشور عبر منصة إكس: “أعترف بالتحرك بحسن نية من جانب آبل وسط معركتنا الكارثية لمكافحة الاحتكار. آبل منحتنا حساب المطور لتشغيل متجرنا للألعاب وفورتنايت في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية”.

وبغض النظر عن ذلك، لا يزال سويني والعديد من المطورين الآخرين ينتقدون بشدة سياسات آبل الجديدة.

وانخفضت رغبة المطورين في وضع تطبيقاتهم في متاجر خارجية واستخدام خيارات الدفع البديلة بعد رسوم آبل الجديدة للمطورين الذين يقررون الخروج من نظامها البيئي.

وانتقد سويني سابقًا آبل لاستخدامها الامتثال الضار للتحايل على قواعد قانون الأسواق الرقمية عن طريق الرسوم والضرائب على التنزيلات والمدفوعات التي لا تعالجها الشركة.

ويعتقد سويني وآخرون أن هذا يزيد من صعوبة استخدام المطورين للمتاجر الخارجية بدلًا من متجر آبل.