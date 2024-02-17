CableMod تستدعي 25 ألف محول 12VHPWR بعد تسببه بأضرار جسيمة

نشرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) وثيقة تحذير تتعلق بمحولات 12VHPWR التي تتصل بمنفذ الطاقة الخاص بالبطاقة الرسومية والمصنوعة من شركة CableMod، إذ يعد هذا الإشعار الصادر من لجنة CPSC أول تدخل من نوعه للجهات التنظيمية الحكومية.

واللافت أن الاستدعاء لمحولات CableMods بإصدار V1.0 و V1.1، الذي بدأ العمل به في شهر ديسمبر، كشف المزيد من التفاصيل حول حجم الاستدعاء الإجمالي لهذه المحولات.

ووفقًا لإشعار لجنة CPSC، استدعت شركة CableMod قرابة 25 ألف محول، بيع من بداية شهر فبراير إلى شهر ديسمبر من عام 2023.

وفقًا للتقارير التي قدمتها شركة CableMod فشل قرابة 272 محولًا على الأقل، وهذا يضع معدل فشل المحولات المصنوعة بنسبة تصل إلى 1.07%.

وتلقت الشركة المصنعة تقرير أضرار بالممتلكات بقيمة تصل إلى 74 ألف دولارٍ في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وشملت هذه الأضرار المحولات نفسها وكذلك البطاقات الرسومية وباقي قطع الحاسوب التي تعرضت للضرر مثل اللوحات الأم ومزودات الطاقة.

وكجزء من الاستدعاء، طلبت شركة CableMod من مالكي محولات 12VHPWR – من إصدار V1.0 و V1.1 – التوقف عن استخدامها على الفور؛ نظرًا إلى أن استخدام هذه المحولات قد يتسبب بارتفاع درجة الحرارة وذوبان المحول، مما يؤدي إلى خطر تعرضك للحريق.

وأكدت الشركة أنها تنصح جميع العملاء بإرجاع محولات 12VHPWR على الفور بغض النظر عن إصدارها أو لونها، إذ يمكن للمشترين استرداد المبلغ كاملًا، ومن ذلك تكلفة الشحن، أو الحصول على رصيد بقيمة تبلغ 60 دولارًا للمنتجات غير المُخصَّصة من متجر الشركة مع شحن مجاني. كما سيُطلب من المستهلكين إتلاف المحول وتحميل صورة للمنتج المتلف إلى موقع الشركة.