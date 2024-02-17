‎Bose تكشف عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Ultra Open

كشفت شركة Bose عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Ultra Open بتصميم مفتوح فريد، وهو تصميم يهدف إلى جعل المستخدم يستمتع بتجربة سماع جيدة للموسيقى وإجراء المكالمات دون فصله كليًا عن المحيط الخارجي.

‎وتتميز السماعة اللاسلكية الجديدة بتصميم مكون من جزأين؛ جزء منحنٍ على شكل حرف U وجزء آخر أسطواني، وكلاهما متصلان بقطعة مطاطية، وعند ارتداء السماعة يكون الجزء المنحني معلقًا بالأذن الخارجية، في حين يستقر الجزء الأسطواني خلفها، ويحتوي الجزء الأسطواني على زر للتحكم في السماعات عن طريق العديد من الخيارات المتاحة.

‎وتقدم سماعة Ultra Open خاصية Open Audio المميزة لشركة Bose وهي خاصية تعمل على توصيل الصوت على نحو مباشر للأذن بحد أدنى من تسريب الصوت حيث يتمكن مستخدم السماعة اللاسلكية من سماع الصوت بوضوح دون انتقال الصوت إلى الأشخاص المحيطين، مما يوفر صوتًا واضحًا مع الحفاظ على الخصوصية.

‎وتضيف Bose أيضًا ميزة “الصوت الغامر” Immersive Audio إلى السماعة، وهي ميزة تستخدم تقنية خاصة بالشركة لمعالجة الإشارات الرقمية لتقديم تجربة صوت حية تجعل الصوت يبدو كأنه قادم من كافة الاتجاهات.

وتأتي تلك الميزة بوضعي السكون والحركة لتقديم تجربة صوتية رائدة في كل الأوقات، إذا كان المستخدم جالسًا أو عندما يتحرك سواء داخل المنزل أو في أثناء ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى دعم ميزة Snapdragon Sound التي تقدم جودة صوتية عالية مع أقل درجة من فقدان جودة الصوت أو تأخيره.

‎وتدعم السماعة اللاسلكية بلوتوث 5.3، ولا تسمح بتوصيلها بأجهزة متعددة في وقت واحد، لكن عوضًا عن ذلك يمكن التبديل بضغطة زر واحدة بين جهازين.

وتحتوي السماعة على بعض المزايا الأخرى مثل ميزة ضبط مستوى الصوت التلقائي، إذ تضبط السماعة مستوى الصوت تلقائيًا بناءً على مستوى الضوضاء في البيئة المحيطة، وتدعم السماعة ميزة Google Fast Pair لتوصيلها بالأجهزة على نحو سريع، بالإضافة إلى مقاومة الماء والعرق بمعيار IPX4.

وتضم السماعة بطارية يمكنها الصمود حتى 7 ساعات ونصف الساعة من التشغيل المتواصل، كما توفر علبة الشحن نحو 12 ساعة إضافية أخرى، وعند شحن السماعة لمدة عشر دقائق، فإنها تعمل لمدة ساعتين.

ويمكن الحصول على سماعة Ultra Open من شركة Bose بسعر قدره 300 دولارٍ أمريكي.