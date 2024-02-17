تُعدّ نظارة الواقع المختلط Vision Pro من آبل جهازًا قويًا ومتعدد الاستخدامات، وهي نظارة مناسبة للعمل والترفيه، وتُعدّ من أفضل نظارات الواقع المختلط في العالم، وقد بدأ العديد من الأشخاص باستخدامها في الوقت الحالي، ولأنها جديدة كليًا فقد تكون بعض الأمور المتعلقة بكيفية استخدامها غير واضحة للجميع، ومنها: كيفية إيقاف تشغيل النظارة.

لا تحتوي نظارة Vision Pro على زر خاص لإيقاف التشغيل، ومع ذلك، يمكنك إيقاف تشغيلها بعدة طرق سهلة، ولكن من المهم إيقاف تشغيلها بنحو صحيح لمنع أي مشكلات في الأداء، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

1- كيفية إيقاف تشغيل نظارة آبل Vision Pro:

هناك خمس طرق لإيقاف تشغيل نظارة الواقع المختلط Vision Pro، وهي:

1- اطلب من المساعد الصوتي سيري (Siri) إيقاف تشغيل النظارة بقول: سيري، أوقف تشغيل Apple Vision Pro، وستصبح الشاشة مظلمة بعد مدة قصيرة.

2- تشترك Vision Pro كثيرًا مع أجهزة آبل الأخرى، وتحتوي على تاج رقمي مثل الموجود في ساعة آبل الذكية (Apple Watch)، وعند النقر فوقه مرة واحدة تظهر قائمة التطبيقات، ولكن إذا ضغطت مطولًا عليه، فسترى مؤشرًا يمكنك سحبه لإيقاف تشغيل النظارة.

3- يمكنك استخدام تطبيق الإعدادات لإيقاف تشغيل نظارة آبل، بالنقر فوق التاج الرقمي لإظهار قائمة التطبيقات، ثم افتح (الإعدادات) Settings، ثم انتقل إلى تبويب (عام) General واختر (إيقاف التشغيل) Shut Down، وسيظهر بعد ذلك شريط تمرير يؤدي نقله إلى الجهة اليُمنى إلى إيقاف تشغيل Vision Pro.

4- يمكنك إيقاف تشغيل نظارة آبل عن طريق فصل سلك الشحن، لكن يجب عليك اتباع الخطوات الصحيحة الخاصة بهذه الطريقة لمنع أي مشكلات؛ إذ يجب إزالة نظارة Vision Pro عن رأسك أولًا، ثم وضعها على مكتب أو طاولة، وستكتشف النظارة أنك لم تَعُد ترتديها وتُفعّل وضع النوم تلقائيًا.

بعد ذلك يمكنك فصل سلك الشحن عن النظارة، عن طريق لف الكابل عكس اتجاه عقارب الساعة ويجب أن ينفصل عن Vision Pro دون استخدام أي قوة.

5- الطريقة الخامسة لإيقاف تشغيل نظارة آبل هي تركها في وضع النوم، وتشير آبل إلى أنه بعد مرور 24 ساعة على تفعيل وضع النوم ستتوقف النظارة عن العمل تلقائيًا لتوفير طاقة البطارية، وقبل استخدامها مرة أخرى، ستحتاج إلى تشغيلها.

2- كيفية تشغيل Vision Pro:

بعد إيقاف تشغيل نظارة Vision Pro، ستحتاج إلى تشغيلها مرة أخرى لتتمكن من استخدامها. وللقيام بذلك، اتبع الطرق التالية:

الطريقة الأولى: إذا فصلت البطارية عن النظارة لإيقاف تشغيل Vision Pro، فأعد توصيلها، وستعمل النظارة تلقائيًا عندما تحصل على الطاقة مرة أخرى.

الطريقة الثانية: إذا استخدمت أيًا من الطرق الأخرى لإغلاق نظارة إذا استخدمت أيًا من الطرق الأخرى لإغلاق نظارة Vision Pro ، فما عليك سوى الضغط لبضع ثوانٍ على الزر العلوي وسترى شعار آبل يظهر على الشاشة الأمامية عندما تبدأ النظارة بالعمل.