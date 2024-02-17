كيفية إضافة عدّة مشرفين إلى قناتك في تطبيق واتساب 

تتيح خاصية القنوات في تطبيق واتساب متابعة التحديثات الجديدة ذات الصلة بموضوع القناة التي تتابعها، كما تتيح لك إرسال الرسائل والتحديثات الخاصة بقناتك إلى المتابعين دون الكشف عن رقم هاتفك المحمول وصورة ملفك الشخصي.

وعند إنشاء قناة جديدة في تطبيق واتساب، قد ترغب في إضافة مشرفين لإدارتها بكفاءة، وضمان إرسال جميع التحديثات. ومن المزايا التي أضيفت حديثًا إلى خاصية القنوات، إمكانية إضافة العديد من المشرفين إلى قناة واتساب، وهي مفيدة بنحو خاص إذا كنت تدير حسابًا تجاريًا في واتساب وترغب في إبقاء المتابعين والعملاء على اتصال بآخر التحديثات والتطورات.

أولًا: ما المزايا التي سيحصل عليها المشرف على قناة في واتساب؟

قبل إضافة مشرفين إلى قناتك في واتساب، يجب تعرّف المزايا الإدارية الممنوحة للمشرفين على قنوات واتساب التي تسمح لهم بإجراء التغييرات التالية في قناتك:

إمكانية إرسال الرسائل ومشاركة التحديثات في قناتك في واتساب. إمكانية تغيير الصورة الخاصة بقناتك. إمكانية تغيير اسم القناة. إمكانية تعديل وصف القناة.

ثانيًا: كيفية إضافة عدّة مشرفين إلى قناتك في واتساب في هواتف أندرويد

بعد إنشاء قناة في واتساب، يمكنك دعوة جهات الاتصال الخاصة بك للانضمام إلى القناة، ثم اتبع الخطوات التالية لإضافة عدّة مشرفين إلى قناتك:

افتح تطبيق واتساب في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد. انتقل إلى تبويب (التحديثات) Updates. اختر قناتك في واتساب، ثم انقر فوق اسم القناة. مرر إلى الأسفل، ثم اختر (دعوة المشرفين) Invite admins. يمكنك دعوة ما يصل إلى 16 شخصًا للانضمام إلى القناة كمشرفين. ويمكن للمشرفين إرسال التحديثات وإجراء تغييرات في الملف الخاص بالقناة ورؤية رقم هاتفك. بعد تحديد جميع جهات الاتصال التي تود تعيينها كمشرفين على قناتك، انقر فوق علامة الصح في الجهة السفلية. سيعرض تطبيق واتساب رسالة دعوة يمكنك إرسالها إلى المشرفين مباشرة أو تحريرها وفقًا لرغباتك، ثم النقر فوق زر الإرسال. بعد أن يشاهد الشخص الذي دعوته ليكون مشرفًا رسالة الدعوة وقبول دعوتك، ستتلقى رسالة تأكيد بذلك. عندما يفتح الشخص الذي دعوته ليكون مشرفًا على قناتك رابط الدعوة، فإن التطبيق يجعله غير صالح؛ إذ لا يمكن لذلك الشخص إعادة إرسال رابط الدعوة أو نسخه.

ثالثًا: كيفية إضافة عدّة مشرفين إلى قناة واتساب في هواتف آيفون

يتضمن تطبيق واتساب الخاص بهواتف آيفون واجهة استخدام مختلفة عن تلك الموجودة في الإصدار الخاص بهواتف أندرويد، لذلك، ستختلف طريقة إضافة المشرفين إلى قناتك في واتساب الخاص بآيفون قليلًا.

إليك كيفية إضافة مشرفين إلى قناتك في واتساب في هاتف آيفون:

افتح تطبيق واتساب في هاتف آيفون، ثم انتقل إلى تبويب (التحديثات) Updates. اختر قناتك، ثم انقر فوق اسم القناة. انتقل إلى قائمة معلومات القناة (channel info). مرر إلى الأسفل، ثم انقر فوق دعوة المشرفين (Invite Admins). حدد الأشخاص الذين تود دعوتهم ليكونوا مشرفين على قناتك، ثم انقر فوق (دعوة) Invite. أرسل رسالة الدعوة الافتراضية التي ستظهر لك أو حررها حسب رغباتك، ثم انقر فوق زر الإرسال. انتظر حتى يقبل الشخص دعوتك، وبعد قبول الدعوة، يمكن للمشرف الجديد مشاركة التحديثات في قناتك وإدارة القناة.

رابعًا: كيفية إزالة المشرفين

إذا أساء واحد من المشرفين على قناتك استخدام حقوقه الإدارية وشارك تحديثات غير مناسبة لموضوع قناتك، فيمكنك إزالته من قائمة المشرفين باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق اسم قناتك في واتساب، ثم انقر فوق زر (مشرف القناة) Channel admin. انقر فوق اسم الشخص الذي تود إزالته من قائمة المشرفين، ثم انقر فوق خيار (إزالة من قائمة المشرفين) Dismiss as Admin.