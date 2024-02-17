جوجل تطرح المعاينة الأولى لنظام أندرويد 15

طرحت جوجل المعاينة الأولى للمطورين من نظام التشغيل أندرويد 15، ويأتي معها إصدار حديث من Privacy Sandbox، وهي التقنية التي أتاحت إيقاف ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في الشهر الماضي.

ويوفر نظام التشغيل الجديد أيضًا إضافات متاحة لمنح المزيد من التحكم في كاميرا الجهاز حتى يمكن استخدامها بقدراتها الكاملة.

كما يوفر المزيد من عناصر التحكم للمطورين لإدارة الحرارة وقوة المعالجة للجهاز من أجل تحسين أداء الألعاب والتطبيقات.

وتتعلق مجموعة من التحديثات بإطار الأداء الديناميكي لنظام أندرويد الذي يساعد في إدارة كيفية تفاعل التطبيقات الكثيفة الاستهلاك للطاقة مع نظام طاقة الهاتف.

وتهدف هذه التعديلات إلى مساعدة الجهاز في الاستجابة بطريقة فضلى لمتطلبات وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والأنظمة الحرارية، ومساعدة التطبيقات ذات المهام الخلفية الطويلة الأمد في العمل بكفاءة في استهلاك الطاقة.

ويحتوي أندرويد 15 الكثير من التعديلات لتعزيز الاتصال بين الأجهزة والبرامج، ويأتي في الوقت الذي تعمل فيه جوجل على تشديد علاقة العمل مع سامسونج.

ووفقًا لشركة جوجل، يدعم أندرويد 15 ميزة جديدة هي المشاركة الجزئية للشاشة، ويستطيع مستخدمو أندرويد 15 تسجيل الشاشة أو مشاركة جزء من الشاشة مثل نافذة التطبيق فقط بدلًا من شاشة الجهاز بأكملها.

وجلب أندرويد 14 مزايا خصوصية مماثلة اعتاد عليها مستخدمو iOS في العام الماضي، ويبدو أن أندرويد 15 سيواصل التركيز على الخصوصية إلى جانب بعض التغييرات الجديدة.

وكانت الخصوصية هي محور التركيز الكبير لنظام أندرويد 14 نظرًا إلى أن نظام تشغيل جوجل يتخلف عن نظام التشغيل iOS في هذا المجال.

وتهدف تقنية Privacy Sandbox إلى حماية خصوصية المستخدم عبر أجهزة أندرويد وإنشاء تجربة إعلانية شخصية لتطبيقات الهاتف المحمول، وذلك لأن جوجل لا تزال بحاجة إلى جني الأموال من مستخدميها.

ويحتوي نظام التشغيل الجديد أيضًا تحديثات للمطورين لتأمين سلامة ملفات التطبيقات من أجل منع تلفها أو تعديلها من خلال البرامج الضارة، ومن ثم إيجاد خطر أمني.

ويمكن تنزيل أندرويد 15 من موقع مطور أندرويد بدءًا من اليوم، ومن المرجح أن تطلقه جوجل رسميًا في وقت ما في الخريف عندما تطلق هواتف Pixel الجديدة وأجهزة Pixel الأخرى.

ويحصل المطورون على المزيد من التحديثات لنظام التشغيل الجديد في الأشهر المقبلة، ويمكن لمستخدمي أندرويد الوصول إلى الإصدار التجريبي من أندرويد 15 في وقت ما في فصل الربيع.