بطاقة جيجابايت RX 7900 GRE Gaming OC ستتوفر في الأسواق العالمية

تستعد شركة جيجابايت لإطلاق البطاقة الرسومية الجديدة Radeon RX 7900 GRE القادمة مع المبرد الهوائي WindForce 3X الفريد من نوعه.

وفقًا للمعلومات الرسمية، صُمم إصدار Radeon RX 7900 GRE للأسواق الآسيوية والصينية، لكن اللافت أن هذه البطاقة بدأت بالتوفر في الأسواق الأوروبية والأسترالية لتكون متاحة مع أجهزة الحواسيب المكتبية.

تستخدم بطاقة جيجابايت Radeon RX 7900 GRE وحدة معالجة الرسوم Navi 31 المستخدمة في بطاقتي Radeon RX 7900 XT و Radeon RX 7900 XTX ولكن بعدد نوى متدنٍ.

كما تأتي هذه البطاقة مع ذاكرة وصول عشوائي GDDR6 بحجم قدره 16 جيجابايت، وواجهة الذاكرة التي تبلغ 256 بتًا، و80 وحدة حوسبة مستندة إلى معمارية RDNA 3، و5120 ألف نواة، و160 نواة مسرعة للذكاء الاصطناعي، مع معدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 260 واطًا، لتكون هذه البطاقة من ناحية الأداء بين بطاقتي Radeon RX 7800 XT و Radeon RX 7900 XT.

الإصدار الجديد من جيجابايت قد يعني أن AMD تخطط لإطلاق هذه البطاقة في المزيد من الأسواق لتشمل الأسواق الأوروبية، أو ربما ستبيع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) المزيد من أجهزة الحواسيب المكتبية المزودة ببطاقة Radeon RX 7900 GRE في مختلف الأسواق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن بطاقة Radeon RX 7900 GRE أُطلقت في منتصف عام 2023، إذ وضعتها AMD كخيار قوي للعب بالألعاب بدقة عرض قدرها 1440 بكسلًا، مع تأكيد أن بطاقة GRE أبطأ بنسبة تصل إلى 10% تقريبًا من بطاقة Radeon RX 7900 XT.

أخيرًا، البطاقة الرسومية Radeon RX 7900 GRE متوفرة في الأسواق بسعر يبلغ 650 دولارًا تقريبًا.